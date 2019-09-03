Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve Radamel Falcao dün G.Saray’a resmî imzayı attı. Yaklaşık üç aydır süren transfer belirsizliği, yerini sarı-kırmızılı camia için büyük bir mutluluğa bıraktı. İmzası sonrası yeni başkanı Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay, futbolcu ve vatandaşı Fernando Muslera ile bir araya gelen dünyaca ünlü yıldız, “Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarımızla birlikte olmak istedim. O yüzden ailemi de getirdim. Eşim ve çocuklarım da yanımda olsun istedim. Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Çok mutluyum” sözlerini kullandı.

Cengiz: Şok yaşadım

“Bu süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Fernando Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar” vurgusu yapan Falcao, “Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bütün çabalar ve benim dik duruşum boşuna değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan biriydi” sözlerini kullandı. Başkan Cengiz de, “Gerek yüz yüze yaptığımız görüşmelerde gerek sözle yaptığımız görüşmelerde Falcao’nun bir adım geriye gitmediğini gördük. Kulübe bir dünya yıldızı kazandırdık. Falcao, havaalanında taraftarımıza üçlü çektirdi, şok yaşadım. Şimdiden kulüple iç içe girdi” şeklinde konuştu.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

G.Saray, bir süredir peşinde olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Taylan Antalyalı’nın da işini bitirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna imza parası olarak 4 milyon TL verileceği açıklandı. Taylan’a ayrıca 2 milyon TL yıllık ödeme yapılacak.

SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

G.Saray’da yabancı sayısının kontenjanı geçmesi sebebiyle dün Kasımpaşa’ya transferi söz konusu olan Martin Linnes, son anda takımda kaldı. İki kulüp yöneticileri arasındaki son dakika görüşmelerinde sonuç çıkmadı. Linnes’in sözleşmesinin dondurulabileceği öğrenildi.

Bir forvete bir de ortaya!

Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao’yu kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde iyice coştu. Sarı-kırmızılılar Falcao’nun yedeği olarak Brighton forması giyen Florin Andone’nin transferini bitirdi. 26 yaşındaki Rumen golcü 1 yıllığına kiralandı. 1,80 boyundaki Andone, 2018 yılında Deportivo La Coruna’dan 6 milyon avro karşılığında İngiliz ekibi Brighton’a transfer olmuştu.

Beşiktaş’a çalım

Sarı-kırmızılılar bir transfer de orta sahaya yaptı. Beşiktaş’ın da uzun süre peşinde koştuğu Junior Lemina 1 yıllık imza attı. Futbolcu için kulübü Southampton’a 1 milyon avro kiralama bedeli ödenecek. Gabonlu yıldızın 16 milyon avroluk satın alma opsiyonu var. Lemina’ya 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 50 bin avro transfer ücreti ödenecek.

Fatih Terim bir efsane

G.Saray’ın 1 yıllık kiralama bedeli olarak kulübü Brighton’a 700 bin avro, kendisine de yıllık 2,5 milyon avro net ücret vereceği Andone çok mutlu olduğunu söyledi. “Üç, dört yıl önce Galatasaray’ın ilgisi vardı” diyen Florin Andone, “Fatih Terim çok büyük bir efsane, onunla çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Burası benim kariyerim için çok önemli bir adım. Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum” sözlerini kullandı.