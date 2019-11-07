Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Gaziantep’e hareket ederek cumartesi günü oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.