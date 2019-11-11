Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzlanda ve Andorra ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a yapılan detaylı tetkik ve muayenelerin ardından, kulüp takımında ayak bileğinden yaşamış olduğu sakatlığın milli takım maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından, futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. Kadroya Gökhan'ın yerine Ümit Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır dahil edildi.



ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI



Şenol Güneş, bugün düzenlenen basın toplantısında "Sinan geldi bugün, diğer 4 arkadaşımız da bugün dahil olacak. Avrupa'dan gelen oyuncularımızla takım tamamlanacak. Kalecimiz Gökhan'ın sakatlığı var ve İrfan Can'ın da aynı şekilde sakatlığı var. Diğer oyuncularımızı değerlendireceğiz. 28 oyuncudan 2 isim çıkacak. Altay bizimle birlikte olacak." demişti.