İzlanda ve Andorra ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a yapılan detaylı tetkik ve muayenelerin ardından, kulüp takımında ayak bileğinden yaşamış olduğu sakatlığın milli takım maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından, futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. Kadroya Gökhan'ın yerine Ümit Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır dahil edildi.
ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI
Şenol Güneş, bugün düzenlenen basın toplantısında "Sinan geldi bugün, diğer 4 arkadaşımız da bugün dahil olacak. Avrupa'dan gelen oyuncularımızla takım tamamlanacak. Kalecimiz Gökhan'ın sakatlığı var ve İrfan Can'ın da aynı şekilde sakatlığı var. Diğer oyuncularımızı değerlendireceğiz. 28 oyuncudan 2 isim çıkacak. Altay bizimle birlikte olacak." demişti.
Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
A Milli Takım aday kadrosunda bulunan ancak sakatlığını atlatamayan Gökhan Akkan kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır kadroya dahil edildi.
İzlanda ve Andorra ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a yapılan detaylı tetkik ve muayenelerin ardından, kulüp takımında ayak bileğinden yaşamış olduğu sakatlığın milli takım maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından, futbolcu aday kadrodan çıkarıldı. Kadroya Gökhan'ın yerine Ümit Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır dahil edildi.
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