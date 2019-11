Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’e kabus gibi bir başlangıç yapan ve sekiz maç sonunda iki galibiyette kalan Fenerbahçe Beko’da başantrenör Zeljko Obradovic oyuncularına sert çıkmaya devam etti. Önceki gün oynanan ve sarı-lacivertli takımın son şampiyon CSKA Moskova’ya 88-70’lik skorla mağlup olduğu karşılaşmada sarı-lacivertli oyunculara büyük tepki gösteren (kimi zaman küfürlü) Obradovic’in uyarılarının İstanbul’a dönüşte de sürdüğü öğrenildi. Fenerbahçeli taraftarların takımlarını her zaman desteklediğini ifade eden Obradovic’in bu desteğin karşılığını vermeleri için oyuncularından özveri istediği belirtildi.

İstifa yalanlaması

Euroleague’deki önümüzdeki iki haftayı İspanya’da Barcelona ve Fransa’da Asvel ile oynayarak geçecek olan Fenerbahçe sekiz hafta sonunda play off hattının üç galibiyet gerisinde bulunuyor. Öte yandan sakatlıklar da can sıkıyor. Geçen sezon Final Four öncesi hem Vesely hem de Lauvergne’nin sakatlığıyla sarsılan Kanarya’da sağlık heyeti Nando De Colo’nun Barcelona maçına yetişebilmesi için âdeta seferberlik ilan etti. Bu arada F.Bahçe Kulübü, Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberleri yaptığı açıklamayla yalanladı.