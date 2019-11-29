Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yıllardır beklenen sporcu bursu ile ilgili önemli bir adım atarak 28 vakıf üniversitesi ile tarihî bir anlaşmaya imza attı. Uluslararası seviyede başarı kazanan millî sporcular artık vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında sağlanan mutabakat metni uyarınca uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edip başarı kazanan sporcular, vakıf üniversitelerinin tüm branşlarında sınav sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın, tam burslu olarak eğitim görebilecekler.

İkilem ortadan kalktı

Bu haktan yararlanabilmeleri için, yükseköğretim sınavında, söz konusu üniversitenin gerekli olan taban puanını almaları yeterli olacak. İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bu anlaşmanın ailelerin ve sporcuların yaşadığı ‘Okul mu spor mu?’ tereddüdüne son vereceğini söylerken “Ortaöğretim okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı her yıl 2 milyon 200 bin, ancak bu sayı üniversite döneminde düşüyor. Temel sebebi; akademik tercih. Bu kaybı en aza indireceğiz” dedi.

28 üniversite imzaladı

Millî sporcular artık vakıf üniversitesine, son sırada dahi girse ücretsiz okuyabilecek. Kamp ve müsabaka dönemlerinde, üniversite yönetimi millî sporcuya esnek müfredat imkânı sunacak.