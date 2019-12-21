Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde 2-2 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre takımında zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı.

Ligde bundan önceki maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerine Selçuk İnan'a forma verdi.

Selçuk İnan ligdeki Yukatel Denizlispor ve Gençlerbirliği müsabakalarının ardından 3. kez ilk 11'de şans buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde tamamı yerli 6 oyuncu yer aldı.

- Muslera 350. maçında

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı-kırmızılı formayla 350. maçına çıktı.

Galatasaray'da 10 kupa kazanan tecrübeli kaleci 349 maçın 114'ünde kalesini gole kapattı. Süper Lig'de Manisaspor’a karşı penaltı vuruşundan bir golü bulunan Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

- Göztepe'de 2 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da ligde 3-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Göztepe'de cezasını tamamlayan Soner Aydoğdu, Celso Borges'in yerine oynarken, cezalı Berkan Emir'in yerine Leo Schwechlen mücadele etti.

Ligin ilk 2 haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de forma şansı bulan Leo, 13 hafta aradan sonra 16. haftada Galatasaray karşısında yer aldı.

- Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na veda

Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Göztepe'nin, Galatasaray karşılaşması bu stattaki son maçı olabilir.

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin 19. haftadaki Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

- "Bir atkı bir oyuncak" kampanyası

Türk Kızılay ve Göztepe iş birliğiyle uygulamaya konulan, Göztepe lisanslı atkı, bere, eldiven ve oyuncak yardımı kampanyası bu sene de Galatasaray maçında sürdürüldü.

Göztepeli taraftarlar sarı-kırmızılı kulübün armalı ürünlerini stat çevresindeki stantlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de müsabakayı takip etti.