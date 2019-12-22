Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'dan Galatasaray için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre sarı-kırmızılı kulüp, Hatem Ben Arfa'ya teklifte bulundu.

Goal Fransa'nın haberine göre Galatasaray, Avrupa'daki birçok kulübün de gündeminde olan Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İstediği sonuçları alamayan ve kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar Ocak ayında Fransız futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Yıllık 3 milyon euro

Haberde Galatasaray'ın Ben Arfa'ya yıllık 3 milyon euro'dan bir buçuk yıllık sözleşme teklif ettiği ve yıllık ücretinin yanı sıra oyuncu için 4 milyon euro imza parasının gözden çıkarıldığı belirtildi.

Son yıllarda adı sık sık Fenerbahçe'yle de anılan 32 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipler de var. Fiorentina geçtiğimiz aylarda futbolcuyu kadrosuna katmak için temasta bulunurken Lyon da kadro alternatifi için eski oyuncusuyla ilgileniyor. Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da Ben Arfa'yla ilgilendiği konuşuluyor.

Geçen sezon Ligue 1'de Rennes forması giyen ve takımıyla çıktığı 41 resmi maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Ben Arfa, Fransız ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmadı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu geçmişte Rennes dışında sırasıyla Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice ve PSG formaları giydi.