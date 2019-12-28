Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Aydınus'un dün akşam verdiği kararlar karşılaşmaya damga vurdu. Beşiktaş taraftarlarının bu kararlara verdiği tepkiler ise daha çok konuşuldu. Siyah-beyazlı kulüp geçen hafta Kadıköy'de oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe maçında yapılan hatalardan dolayı isyan noktasına gelmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi, derbinin hemen ardından bir basın toplantısı düzenlemiş ve "Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar" demişti. Beşiktaş Kulübü bununla da yetinmemiş ve 24 saat içinde Fenerbahçe maçındaki VAR kayıtlarının açıklanmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarının uyarısını yapmıştı. Beşiktaş-TFF-MHK üçgeninde yaşanan gelişmelerin ışığında başlayan dünkü karşılaşmada ortam çok gergindi.

Protestolar bitmedi

Henüz 36 dakika geride kalmışken Gençlerbirliği sahada dokuz kişi kaldı. Aydınus, maçın henüz başında kendisiyle diyaloğa giren Nadir Çiftçi'ye önce sarı, hemen ardından da ikinci sarı karı ve kırmızı kartını göstererek oyun dışında bıraktı. Beşiktaşlı taraftarların bu kararı ıslık ve yuhalamalarla protesto etmesi dikkat çekti. Çok geçmeden bu defa Yasin Pehlivan'ın faulü sonrası VAR odasından uyarı geldi. Bunun üzerine Fırat Aydınus pozisyonu ekrandan izledikten sonra Yasin'e direkt kırmızı kartını çıkardı. Siyah-beyazlı taraftarlar bu defa tepkisini çok daha yüksek sesli gösterdi. Vodafone Park tribünlerini dolduran taraftarlar uzun süre, "Fırat Aydınus eyyam yapsana" şeklinde tempo tuttu. Tecrübeli hakem devre arasında tünele doğru giderken de taraftarların protestoları yoğun şekilde devam etti.

AYDINUS'A KIZDI

Cavcav köpürdü

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavca, "Beş eksikle geldik ama Fırat Aydınus iki oyuncumuzu daha attı. Bu kadar eksikle ilk yarıda Beşiktaş'ı 1-0 yendik. Eğer maç 11'e 11 oynansaydı karşılaşmayı 4-1 kazanan taraf biz olurduk" diye konuştu.

Ozyy’nin sevinci

Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Oğuzhan, “Elimden geleni yapıyorum. Altı günlük izni çok çalışarak değerlendireceğim. Tek bir gol veya maç kimseyi yanıltmamalı. Kendim için de geçerli bu. Gol attığım ve iyi oynadığım için çok mutluyum” dedi.

Antrenör olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gecenin yıldızı Atiba Hutchinson'un performansına övgüler yağdırırken, oyuncusuyla ilgili projesi olduğunu açıkladı. Kanadalı yıldızın çok önemli bir profesyonel olduğunu söyleyen Avcı, "Atiba antrenörlüğü düşünüyor. Benim de bununla ilgili bir projem var. Kendi antrenörümü yetiştirmek istiyorum. Atiba da bu isimlerden biri olacak. Doğru kişilerin meslekî anlamda antrenörlüğü düşünenlere yardımcı olması gerekiyor" sözlerini kullandı.