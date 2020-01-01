Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda Türkiye bir ilki yaşadı. İbrahim Çolak halka aleti finalinde inanılmaz performansıyla favori gösterilen rakiplerini geride bırakıp altın madalyayı boynuna taktı. Bu başarı Türk jimnastik tarihinde de taşları yerinden oynattı. 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılım hakkı elde eden 24 yaşındaki millî sporcumuz ayrıca dünya şampiyonası tarihinde madalya kazanan ilk Türk jimnastikçi unvanını elde etti.

İbrahim Çolak aynı zamanda Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası düzeyinde jimnastikte şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk sporcu oldu. Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) tarafından 2017 yılında “The Colak” ismiyle literatüre geçirilen hareketin de sahibi olan millî sporcumuz, Stuttgart’ta düzenlenen dünya şampiyonasında birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı’mız okunurken asker selamı vererek de ülkemizi gururlandırmıştı.