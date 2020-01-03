Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 17. hafta maçında deplasmanda Olimpiakos ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibini 96-87’lik skorla yenerek üst üste dört maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu. Karşılıklı sayılarla geçen mücadelenin ilk çeyreğini Obradovic’in ekibi 22-20 önde geçti. İkinci periyotta gaza basan Sarı Kanaryalar, Melih Mahmutoğlu, De Colo ve Sloukas’ın üçlük yağmuruyla farkı açtı ve soyunma odasına 52-40’lık skorla üstün girmeyi başardı. Üçüncü çeyreğe de 9-2’lik seriyle başlayan Fenerbahçe farkı da 19 sayıya çıkardı: 61-42.

Altıncı galibiyet

Olimpiakos moladan sonra daha iyi savunma yapmaya başladı ve 18-4’lük seriyle farkı 4’e indirdi. Periyodun sonuna doğru üst üste sayılar bulan temsilcimiz, final bölümüne girilirken arayı tekrar açtı: 74-61. Savunmasını daha da sertleştiren Fenerbahçe bitime 5 dakika kala 84-72 öndeydi. Sonlara doğru Olimpiakos farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 96-87’lik skorla kazandı. Bu sezonki altıncı galibiyetini alan sarı-lacivertliler, 9 Ocak Perşembe günü deplasmanda Baskonia ile karşılaşacak.