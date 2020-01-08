Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımı’mız 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri ilk maçında Almanya’ya 25-15, 25-21 ve 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Hollanda’da düzenlenen ve 12 Ocak’a kadar sürecek olan elemelerde B Grubu’nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları ilk karşılaşmada ilk sete tutuk bir görüntüyle başlarken Almanya ilk seti 25-15 önde tamamladı. İkinci yarıda savunmada Almanya’ya direnç gösteren ve basit hata yapmayan Giovanni Guidetti’nin öğrencileri bu seti 25-21 kazanarak maçta dengeyi sağladı. Son iki sette oyuna ağırlığını koyan Almanya gülen taraf oldu.

Bunu unutmalıyız

Ay-yıldızlı ekipte Zehra Güneş 17, Hande Baladın 13 ve Eda Erdem Dündar 11 sayıyla ön plana çıkan isimler olsa da yenilgi önlenemedi. Kaptan Eda maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Almanya, çok iyi servis attı. Maçın genelinde hatasıza yakın bir oyun sergilediler. Önümüzde maçlarımız var. Bu karşılaşmayı unutup, Hırvatistan karşılaşmasına odaklanmalıyız” derken, Hande Baladın ise, “Elemelere iyi bir başlangıç yapamadık. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Ama şansımız halen devam ediyor. Eğer kendi oyunumuzu oynayabilirsek herkesi yenebilecek güçteyiz” açıklaması yaptı.