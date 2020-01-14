Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya’yı 3-0 yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde eden A Millî Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da büyük coşkuyla karşılandı. İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda voleybolseverin çiçeklerle ve bando eşliğinde karşıladığı ay-yıldızlı kafile, uzun süre havalimanından ayrılamadı. Kaptan Eda Erdem yaptığı açıklamada, “Bu görüntüyü hafızama kazımak istiyorum. Bu gurur hepimizin. Filenin Sultanları bu başarıyı hep birlikte, federasyonuyla birlikte kazandı. Başkanımız bir dediğimizi iki etmiyor. Gece gündüz çalışan bir ekibimiz var. Belki 1 haftalık maratondu bu ama bunun arkasında 3 senelik emek yatıyor” sözlerini kullandı.

Biz bir takımız

Özellikle yarı finaldeki Polonya maçına damga vuran Meryem Boz ilgi odağı olurken, “Bu coşkulu karşılama için çok teşekkür ediyoruz. Tokyo biletini aldığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, biraz gülme vakti geldi diye düşünüyorum” şeklinde konuşurken performansı için de, “Ben çok bireysel konuşmak istemiyorum. Takım olarak mücadele ettik ve bu işi takım olarak yaptık” vurgusu yaptı. Naz Aydemir ise, “Her geçen gün üzerine koyarak ilerledik. Savaştık, mücadele ettik. Bizim için hiç kolay olmadı. Özelikle yarı final maçı çok zorlu geçti. Ama takım oyunu oynayarak iyi bir performans ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

BAŞANTRENÖR GUIDETTI:

Başta zorlandık ama iyi bitirdik

Başarının mimarlarından olan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti “Apeldoorn küçük bir Ankara’ydı. Bu turnuva dünyada en zor turnuva. Bizim takım çok zor başladı ama çok iyi bitirdi ve bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

BAŞKAN ÜSTÜNDAĞ:

Tokyo’da da derece gelir

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Hedefimiz olimpiyattı, bu hedefe ulaşan sultanları bütün ülke huzurunda tebrik ediyor, kutluyorum. Tokyo’da da derece elde edeceğiz. Bu kısa sürede başarılan bir şey değil. Tokyo’da bir kürsü olabilir mi, olabilir. Bu takım bu güce sahip” dedi.