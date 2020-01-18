Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - UEFA tarafından bu yıl 11’incisi yayınlanan “Avrupa Kulüp Futbolunun Görünümü” adlı 132 sayfalık finansal rapor Türk futbolunun içinde bulunduğu mali tabloyu bir defa daha gözler önüne serdi. UEFA, 2018 finans yılı içinde Avrupa’da en fazla zarar eden ligin, kur farkında dolayı Süper Lig olduğunu duyurdu. Toplam 263 milyon avro zarar eden Süper Lig, diğer Avrupa ligleriyle kıyaslandığında 125 milyon avro döviz kaybı yaşadı. Raporda “125 milyon avroluk döviz kaybı, söz konusu kaybın 73 milyon avro olduğu 2017 finansal yılına oranla Türk kulüplerini 2018’de daha sert bir şekilde etkiledi” ifadelerine yer verildi. Borç listesinin zirvesinde 568 milyon avroyla Manchester United, ikinci sırasında 483 milyon avroyla Tottenham olmasına rağmen, Premier Lig ise 382 milyon avro ile Avrupa’da en çok kâr eden lig oldu.



> Rekabet her yerde…

En fazla net borcu olan kulüplerin sıralandığı 20 takımlı listenin 6. Basamağını 334 milyon avroyla Fenerbahçe yerleşti. Ezelî rakipleri bu alanda da sarı-lacivertlileri yalnız bırakmadı. Beşiktaş 183 milyon avroyla 15’inci, Galatasaray ise 175 milyon avroyla 17’nci olarak listede yer aldı. Ancak raporda Türkiye ve Fenerbahçe adına olumlu rakamlar da yok değil. Son 10 yılda en çok stadyum inşa eden ülkeler listesinde Türkiye 20’den fazla stadyumla zirveyi Polonya’yla paylaştı. Gişe hasılatında ise yüzde 52’lik artışla zirvede yer aldı. Türkiye’nin en yakın takipçisi İtalya’da artış yüzde 24 olarak belirlendi. Galatasaray bilet başına ortalama 37 avroyla bilet satışından en çok gelir eden Türk takımı olarak bu kulvarda 30. sırayı aldı. Seyirci sayısını ortalama 7 binden çok artıran Fenerbahçe ise bu listede Avrupa 7. olarak dikkat çekti.



Fener maça hazır

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, pas ve pres çalışması yapan sarı-lacivertliler idmanı çift kale taktik maçıyla bitirdi. Fenerbahçe kafilesi idman sonrasında Gaziantep’e hareket etti.



SAKATLIĞINI ATLATTI

Deniz Türüç sevinci

Kayseri ile oynanan kupa maçında sol dizine darbe alan Deniz Türüç, dün takıma katıldı. Gaziantep yolculuğu öncesi yapılan son idmanın tamamında yer alan Deniz’in ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Deniz’de problem olursa Yanal’ın Ferdi’ye şans vereceği belirtiliyor.



COMOLLI SİTEM ETTİ

Yanıldıklarını görecekler

F.Bahçe'nin sportif direktörlüğünden istifa eden Damien Comolli, 2019'un şubat ayında ayrılma kararını Başkan Ali Koç'a yazılı olarak bildirdiğini açıkladı. İhtar süresinde kulübe hizmet ettiğini ve tazminat almayacağını söyleyen Comolli, "Takıma ve bana çok haksız eleştiriler yapıldı. Yakında yanıldıklarını öğrenecekler" dedi.



TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Tescil saati 18.00’e indi

∂ TFF, transfer talimatında değişiklik yaptı. Buna göre bütün kulüpler sözleşmeleri, transfer ve tescil döneminin son günü en geç 18.00’e kadar Lisan Kuruluna sunma mecburiyeti getirdi. Önceden gece 12.00’ye kadar süre tanınıyordu. TFF ayrıca tribünlere ayakta seyirci alınmasına da onay verdi.



VEDAT-GUSTAVO-EMRE

Üç isim sınırda

∂ Deplasmanda Gaziantep’e konuk olacak Fenerbahçe’de Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu ceza sınırında. Bu isimler kart görmeleri hâlinde Kadıköy’de oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Ersun Yanal, özellikle Muriç ve Gustavo’ya dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.



Bitirin şu kâbusu

Dış sahalarda kaybedilen puanlara

vurgu yapan tecrübeli hoca “Her yerde Kadıköy ruhuyla mücadele etmeliyiz” dedi

Ligin ikinci yarısına Gaziantep’te start verecek Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal takıma katıldı. Ağır gribal enfeksiyon sebebiyle kupadaki Kayseri sınavına çıkamayan Yanal, üç gün sonra mesaiye başladı. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep seferi öncesi oyuncularına, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak zorunda olduklarını hatırlatırken “Şampiyon olmak için deplasman karnemizi düzeltmemiz şart” dedi. Özellikle ilk altı haftadaki fikstürün önemine vurgu yapan Yanal “Bu periyodu en iyi şekilde geçmemiz gerek. Sonrasına önümüz açılacak” derken her maçta Kadıköy ruhuyla mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Fenerbahçe bu sezon dokuz deplasman maçında 15 puan kaybetmiş durumda.



Moses’a Inter kancası

Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen isimlerden biri olan Victor Moses, Inter yolunda. İtalyan devinin hocası Antonio Conte, Chelsea’de şampiyonluk yaşadığı oyuncusunu takımında görmek istiyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı İtalya’ya giderse Fenerbahçe’nin maaş yükünde önemli bir rahatlama olacak.