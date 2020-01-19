Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 20 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 108. kez organize edilecek.

Turnuva, ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınların yol açtığı kayıpların gölgesinde gerçekleştirilecek. Elemeler boyunca bazı müsabakaların ertelenmesine sebep olan duman ve hava kirliliğinin, ana tablo programını da aksatıp aksatmayacağı merak konusu.

2020 Avustralya Açık'ta toplam 71 milyon Avustralya doları (yaklaşık 288 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın 1 Şubat'ta yapılacak tek kadınlar ve 2 Şubat'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4,12 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16,7 milyon lira) para ödülü verilecek.

Nadal, Federer'in rekorunun peşinde

Geçen sezon Fransa Açık ve ABD Açık'ta elde ettiği zaferlerle grand slam şampiyonluğu sayısını 19'a yükselten Rafael Nadal açısından turnuva, erkek tenisçiler arasındaki rekorun sahibi Roger Federer'i yakalamak için ilk fırsat olacak.

Avustralya'daki tek şampiyonluğunu 2009'da elde eden dünya 1 numarası Nadal, Federer'in 20 şampiyonlukla elinde tuttuğu "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" unvanına ortak olmak istiyor.

33 yaşındaki İspanyol tenisçinin, yıldızının bir türlü barışmadığı Nick Kyrgios ile 4. turda, son iki Roland Garros finalinde yendiği 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile çeyrek finalde, 2019 ABD Açık finalinde mağlup ettiği 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ya da 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev'le de yarı finalde eşleşme ihtimali bulunuyor.

Ana tablonun diğer yarısında ise 7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi olan Novak Djokovic ve burada 6 kez kupa kaldıran Federer yer alıyor.

Unvanını korumak için korta çıkacak 2 numaralı seribaşı Djokovic ile 3 numaralı seribaşı Federer arasındaki yarı finalin gerçekleşmesi bakımından en büyük tehdidi, 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini ve 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista oluşturuyor.

Gözler Serena Williams ve Wozniacki'de

Kadınlar kategorisinde dikkatler, seyircisi önünde mücadele edecek dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve unvanını korumaya çalışacak 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka'dan çok, eski dünya 1 numaraları Serena Williams ile Caroline Wozniacki'de olacak.

Anne olduktan sonra çıktığı 4 grand slam finalini de kaybeden 38 yaşındaki Williams, Avustralya Açık'ta 2017'den bu yana ilk, toplamda 8. şampiyonluk için sahaya çıkacak.

8 numaralı seribaşı Williams, bunu başarması halinde "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçisi" unvanını, 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile paylaşacak.

Dünya sıralamasının 35. basamağında yer alan 29 yaşındaki Wozniacki ise 2018'de kariyerinin tek grand slam zaferini yaşadığı Avustralya Açık'ın bu seneki organizasyonu sonrası aktif kariyerini noktalayacak.

Barty'nin zor görevi

Christine O'Neil'dan 42 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak isteyen Barty'nin önünde oldukça zor bir yol var.

2019'da Fransa Açık ve WTA Finalleri'ni kazanan 23 yaşındaki raketin, son 8'e kalması durumunda geçen yılın finalisti ve 7 numaralı seribaşı Petra Kvitova, yarı finalde ise muhtemel Serena Williams-Osaka maçının galibiyle karşılaşma olasılığı yüksek.

Bu dev isimlerle ana tablonun aynı yarısında yer alan 15 yaşındaki Coco Gauff ile geçen yıl Wimbledon'da yendiği 7 grand slam şampiyonu Venus Williams arasındaki ilk tur maçı da merakla bekleniyor.

Tek kadınlar ana tablosunun diğer yarısında ise Karolina Pliskova (2 numaralı seribaşı), 2018 finalisti Simona Halep (4), Elina Svitolina (5), Belinda Bencic (6), 2016 şampiyonu Angelique Kerber (17) ve davetle turnuvaya katılan 2008 şampiyonu Maria Sharapova dikkati çekiyor.

Andreescu ve Nishikori turnuvaya katılamayacak

2019'da ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta mutlu sona ulaşarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Bianca Andreescu, dizindeki sakatlık yüzünden Avustralya Açık'tan çekildi.

Kadınlar dünya sıralamasının 6. basamağındaki Andreescu'nun yanı sıra, erkekler dünya 17 numarası Kei Nishikori de dirseğindeki sakatlığı sebebiyle geçen yıl son 8'e kaldığı turnuvayı kaçıracak.