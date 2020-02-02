Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın dokunuşları çok net görüldü siyah-beyazlılarda. Sahada bu zamana kadarki isimler vardı ama hırsları bambaşkaydı. Sezon başından bu yana deplasmanlardaki maçlara kontrollü başlayan Beşiktaş, Rize'de ise oyunu hemen rakip yarı alana yığdı. Siyah-beyazlılar ilk 15 dakikada Burak ve Ljajic'le gole çok yaklaştı ama vuruşlar çerçeveyi bulmadı. Çaykur Rizespor, 22'de Caner'in hatası sonrası golle burun buruna gelirken, Skoda'nın vuruşu yan ağlarda kaldı. Beşiktaş'ın baskılı oyunu 29'da meyvesini verdi. Müthiş paslaşmaların ardından Atiba'nın pasıyla buluşan Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla ağları sarstı ve takımını öne geçirdi 1-0.

Gönül'den vurdu!

Ender gelişen Çaykur Rize ataklarından birinde gol geldi. Sağ kanattan yapılan orta Ruiz'in kafasına çarpıp havalandı. Vida ve Karius müdahalede gecikince Skoda çıktı, kafayı vurdu: 1-1. İkinci yarının ilk 20 dakikasında daha dengeli bir oyun vardı. Karşılıklı ataklar yaşanırken ev sahibi ekip kontrataklarla tehlikeli fırsatlar yakaladı. Savunmanın arkasına 60'ta çok iyi sarkan Umar, Karius'un üzerinden topu aşırttı ancak top yan kale direğinden geri döndü. Umar 10 dakika sonra bu defa karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı. Sergen Yalçın ilk değişikliğini 74'te Diaby'nin yerine Boyd'u sahaya sürerek yaptı. Oyuna ağırlığını koymaya başlayan Beşiktaş, 78'de Ljajic'in pasında Gökhan Gönül'ün harika golüyle yeniden öne geçip üç puana uzandı: 2-1.

Öncelikleri başka olabilir

Attığı müthiş golle Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan isim olan Gökhan Gönül, ayrılık mesajları verdi. Tecrübeli oyuncu “Gol attığım için sevindim ama şöyle bir gerçek var; zor bir süreçten geçiyoruz. Herkesin de bildiği problemler var. Yeni hocamızla birlikte taraftarlarımıza bir şeyler vermek zorundaydık. Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Bu benim elimde değil. Şu an için bir gelişme yok. Yönetimimizin, başkanımızın öncelikleri başka olabilir. Bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

TAKIM DAHA BASKIN

Sergen farkı

∂ Yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş'ın oyunundaki değişim rakamlara da yansıdı. Siyah-beyazılar, yüzde 71 topla oynama ve yüzde 91 pas isabeti ile bu sezon ilk yarılardaki en yüksek ortalamaları yakaladı.

RİZE TRİBÜNLERİNDEN...

Şampiyon Sivas!

∂ Çaykur Rizesporlu taraftarlardan dünkü karşılaşmada ilginç bir tezahürat geldi. Karadeniz ekibinin taraftarları ligde liderliği elinde bulunduran Sivasspor'a destek vererek uzun bir süre "Şampiyon Sivas" diye tempo tuttu.

Kazandıkça güzelleşecek

Beşiktaş’ın başında ilk maçına Rize’de çıkan Sergen Yalçın, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. “Bulunduğumuz şartlar dolayısıyla zor bir maç oynadık” diyen Yalçın “Maçtan önce yaptığımız konuşmada en önemli şeyin kazanmak olduğunu vurguladık. Biz bir şeyler yapacaksak taraftarlarımızı arkamıza almamız lazım. Taraftarsız Beşiktaş olmaz. Kazandıkça her şey daha da güzelleşecek. Demoralize olmuş bir oyuncu gurub vardı. Bu galibiyetle biraz normale döndük, nefes aldık. İlk 45 dakika müthiş oynadık. 60’tan sonra düştük. Devamını getirmemiz lazım” sözlerini kullandı.

NUMARASI BELLİ OLDU

Boateng 99'u seçti

∂ Siyah-beyazlıların ara transfer döneminin son anlarında Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng'in forma numarası belli oldu. Beşiktaş'la 1,5 yıllığına kiralık olarak oynayacak olan Ganalı, yeni takımında 99 numaralı formayı giyecek.

ENES DE SEVİNDİ

Ozzy golle başladı

∂ Beşiktaş’tan Feyenoord’a giden Oğuzhan Özyakup, Emmen’e karşı çıktığı ilk maçta gol attı. Henüz 2. dakikada ağları havalandıran Ozzy büyük sevinç yaşadı. Enes Ünal da Mallorca’nın Real Valladolid maçında takımının tek golünü atarak galibiyeti getirdi.

SKORA KATKIDA

Atiba'dan rekor

∂ Rize deplasmanında Burak'ın golünde asisti yapan isim olan Atiba, son haftalarda skora katkısıyla öne çıkıyor. Kanadalı oyuncu toplamda dört gol atarken, dört de asist yaparak 6 gole etki etti. Atiba bu alanda şimdiden kendini aştı.

YUNAN'A TEPKİ

Ellerini kırarız

∂ Rizesporlu taraftarlar, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Stada iki dev Türk bayrağı asılırken, tribünler alkışladı.