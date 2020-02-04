Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer- Beşiktaş’a 22 bin taraftar önünde imza atan ve camiaya müthiş bir enerji getiren, Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların özlenen günlerine dönmesini sağlamak için çok önemli bir adım atmanın hazırlığında. Takımın hücum futbolu oynaması gerektiğini söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcının gençlerle ilgili projeleri de taraftarları heyecanlandıracak. Beşiktaş’ın altyapısına 1982 yılında adım atan ve dokuz yıl sonra ligdeki ilk maçına 19 yaşında çıkan Sergen Yalçın, altyapıdan kendisi gibi yetenekli oyuncuları çıkaracak. On yıl önce Beşiktaş’ın A2 takımını çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, yöneticilerle yaptığı görüşmelerde genç takımlarda çok yetenekli oyuncular olduğunu ve bunların A Takım’a kazandırılması için çalışacağını söyledi.



> Kupadan elenmeseydik

Kulübe aidiyet duygusu yüksek genç oyuncuların hem takımı başarıya götüreceğine, hem de maddi anlamda kurtuluşu sağlayacağına inanan Sergen Yalçın, vaktiyle hocası Serpil Hamdi Tüzün’ün kendisini bulduğu gibi altyapıdan yetenekleri A Takım’a kazandıracak. Kupadan elenmelerine hayıflanan Yalçın, “Takım kupada devam ediyor olsaydı finale çıksak bile Mertcan Açıkgöz, Kartal Yılmaz, Ersin Destanoğlu gibi isimleri oynatırdım” diyerek gençlere olan inancını gösterdi. Rize deplasmanında ikinci yarıda 19 yaşındaki Kartal Yılmaz’ı oyuna alan Sergen Yalçın, 20 yaşındaki Mertcan Açıkgöz’ün de bu sezon ilk defa kadroya dâhil ederek projesinin sinyallerini ilk maçından vermiş oldu.



BOATENG ÇOK SABIRSIZ

Forma istiyorum

Beşiktaş’ın son transferi Boateng, Gaziantep maçında forma giymek istediğini söyledi. Ganalı yıldız, Sergen Yalçın’la yaptığı görüşmede kendisini hazır hissettiğini ifade etti. Boateng’in fiziki durumundan memnun olan Yalçın’ın, 32 yaşındaki oyuncuya ikinci yarıda şans vereceği öğrenildi. Öte yandan dün stadı ve müzeyi gezen, Kartal Yuvası'ndan alış veriş yapan Boateng'le sonrasında bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi yeni transfere başarı dileklerini iletti.



GÖZTEPE MAÇI TEKRARLANIRSA

Puan 36 olacak!

∂ Beşiktaş’ın gözü TFF'de. Göztepe maçının kural hatası sebebiyle yeniden oynanması halinde umutlar kelimenin tam anlamıyla yeşerecek. Yönetim Sergen Yalçın'la birlikte üç puan geleceğinden emin. Şu anda 33 puanda bulunan Kartal'ın zirveyle farkı 5'e düşecek.



BUGÜN TOPLANIYORLAR

Kartal izin yaptı

∂ Rize maçının ardından dünü izinli olarak geçiren Beşiktaşlı futbolcular, ligde pazar günü Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Saat 11.30’da başlayacak idmanda Kartal’ın yeni hocası Sergen Yalçın, basın mensuplarına teknik ekibinin tanıtımını yapacak.