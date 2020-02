Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer- Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, göreve geldiğinden bu yana radikal bir değişikliğe imza atmamıştı. Buna rağmen üst üste iki maçta da takıma pozitif futbol oynatan ve 6 puanın kazanılmasını sağlayan çiçeği burnunda teknik adam, Başakşehir'le oynanacak kritik karşılaşmada ise ilk neşteri vuracak. Yalçın Hoca son maçlarda ilk on birde oynamalarına rağmen beklentilerin çok uzağında kalan Âdem Ljajic ile Abdoulay Diaby'yi kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Özellikle Ljajic'in uzun zamandır istenilen performansı gösterememesi siyah-beyazlılarda büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında 7 gol ve 8 asistle takıma büyük katkı sağlayan ama bu sezon çok suskun kalan Boşnak asıllı futbolcuya artık tahammül kalmadı.



> Ljajic gözden düştü

Gaziantep maçında formayı kaptırdığı Boateng'in oyuna girer girmez golü atmasının yanı sıra, hücumda takıma büyük enerji getirmesi, Ljajic'in iyice gözden düşmesine sebep oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Medipol Başakşehir maçında yapacağı ikinci değişiklik Jeremain Lens ile olacak. Transfer olduğu günden itibaren iyi oynadığı maç sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen Hollandalı oyuncu, hem idman performansı hem de son maçtaki oyunuyla Sergen Hoca'dan alkış aldı. Taraftarın hemen her maçta tepki gösterdiği Abdoulay Diaby'yi de kulübeye çekecek olan tecrübeli çalıştırıcı, cuma günü oynanacak kritik maçta ilk on birde Lens'e şans verecek. Son idmanlarda Boateng ve Lens'in as takımla birlikte çalışması da dikkat çekti.



TFF TOPLANIYOR

Tekrar kararı perşembe günü

TFF, Beşiktaş’ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı. Siyah-beyazlı yönetim, IFAB’dan da ‘kural hatası var’ görüşü almıştı. Kararın perşembe günü çıkması bekleniyor.



Diaby kalmak istiyor

Abdoulay Diaby'nin menajeri Erk Toros, çok tartışılan Malili oyuncuyla ilgili açıklamalar yaptı. Diaby'nin geçmişte gol kralı olduğunu ama Beşiktaş'ta ritmini yakalayamadığını söyleyen Toros, "Abdullah Avcı uyum sağlayamadı ve takım da kötüydü. Sergen Hoca'nın sistemi daha farklı. Daiby, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Taraftarlara da bayılıyor" dedi.



Tempo düşmüyor

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinden bu yana idman temposu artan Beşiktaş’ın dünkü antrenmanında da kondisyon çalışmalarına ağırlık verildi. Gaziantep maçında yaşadığı ufak sakatlığı geçen Gökhan Gönül dünkü idmana katılırken tedavisi süren Dorukhan Toköz ise yer almadı.



ÜLGEN GÖREVE GELDİ

İletişimde yeni dönem

Beşiktaş’ta profesyonel kadroda değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. 2017-18 sezonunun ortasında göreve getirilen Futbol Takımı Medya Sorumlusu Altuğ Atalay ile yollar ayrıldı. Atalay’ın yerine ise BJK TV’nin eski genel müdürü Bülent Ülgen getirildi.

ROTASI AZERBAYCAN

Abdullah Avcı müjdesi!

Beşiktaş’taki görevine son verilen Abdullah Avcı, Azerbaycan Millî Takımı ile görüşmelere başladı. Anlaşma olması hâlinde bu durum Beşiktaş’a yarayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, kendisine takım bulana kadar siyah-beyazlı kulüpten bir milyon lira aylık ücret almaya devam edecek.