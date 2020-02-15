Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

İkinci yarıyla beraber iyi bir ivme yakalayan ve yeniden şampiyonluk hesapları yapmayan başlayan Galatasaray, her maça final parolasıyla çıkıyor. Bütün motivasyonunu oynayacağı maça çeviren sarı-kırmızılılar bu sayede beşte beş yaparken zirve ile arasındaki puan farkını üçe indirmeyi başardı. Önümüzdeki hafta tarihî rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy’de karışılacak olan Galatasaray, bir yandan Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da Fenerbahçe’yi yenmenin planlarını yapıyor. Fatih Terim’in öncelikli amacı ise Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkabilmek. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Falcao ve Andone ile Kasımpaşa maçında adalesindeki sakalığı tekrar hissederek oyundan çıkan Saracchi’yi önümüzdeki haftaya hazır etmek için Florya’da yoğun mesai harcanıyor.

Özel program

Sakatlığın etkisinden kurtulan ancak kondisyon açısından eksikleri bulunan bu üçlüye özel program uygulanıyor. Bireysel programlarla güç toplanmalarına yardımcı olmaya çalışılırken, U19 Takımı’yla yapılan antrenman maçlarıyla eksiklikleri giderilmeye çalışılıyor. Yüklenme yapılan yıldızların tekrar sakatlanmamaları için de sağlık ekibi devamlı yaptığı kontrollerle durumlarını mercek altına almış durumda. Terim, Malatyaspor maçı öncesinde U19 Takımı ile yapılacak hazırlık maçında Falcao, Andone ve Saracchi’nin son durumlarını test edecek. Ayrıca Fatih Terim’in Falcao’yu yarın oynanacak Malatya maçının kadrosuna da alacağı ve oyunun gidişatına göre Kolombiyalı golcüye süre verebileceği öğrenildi.

Ömer sol beke

Galatasaray’da, Malatya maçı hazırlıkları sürerken kadro da şekillenmeye başladı. Cezalı duruma düşen Mariano’nun yokluğunda Ömer’e sol bekte görev verilmesi bekleniyor. Saracchi ile Şener’in maç eksiği olmasından dolayı Terim, çalışmalarda sol bekte Ömer’i, sağda ise Linnes’i deniyor. Onyekuru ise sol açıkta görev yapacak.