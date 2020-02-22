Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
8. dakikada Milosevic'in ara pasında Shengelia'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lung topu çeldi. Dönen topu Ömer Ali Şahiner, ağlara yolladı. 0-1
42. dakikada kaleyi direkt karşıdan gören noktadan Diego Angelo'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, soluna uzanarak topu kornere çeldi.
44. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu ceza sahası içinde önünde bulan Amir Hadziahmetovic'in şutunda top filelerle buluştu. 0-2
45+2. dakikada sağdan Djedje'nin ortasında ceza sahası içinde Mesanovic'in kafa vuruşunda boşta kalan topu Kravets ağlara gönderdi. 1-2
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Mensah'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.
75. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
85. dakikada Diego Angelo'nun soldan ortasında soldan yerden ortasında Pedro'nun kötü vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.
87. dakikada Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu ağlarla buluştu. 2-2