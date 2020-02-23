Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Remi Walter’in vuruşunda kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.

7. dakikada sağ kanattan Sinan Gümüş’ün ortasında kale önünde topla buluşan Fredy’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada sol kanattan Karim Hafez’in ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 1-1

30. dakikada Sinan Gümüş, Mina’ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Donald'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

79. dakikada ceza sahasının dışından Fofona’nın kaleyi sol çaprazdan gördüğü bir noktadan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

85. dakikada ceza alanına yapılan ortaya çıkan Umut’un kafa vuruşunda kaleci Boffin topu çeldi.

88. dakikada kontratağa çıkan Antalyaspor'da sağ kanattan Fernando'nun ortasında arka direkte oyuna yeni giren Podolski şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2