Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın sekiz maçlık galibiyet serisi Sivas’ta son buldu: 2-2. Şampiyonluk yarışında altın değerinde olan üç puan ne Yiğidolar’a ne de Aslan’a yar oldu. İki taraf da galibiyeti çok istedi, pozisyonlara girdi, fırsatlar kaçırdı. Ancak iki tarafın kıran kırana mücadelesi, Trabzon ile Başakşehir’e yaradı. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, sarı-kırmızılıların defanstan oyun kurma planını, ileride baskı ile kırmak amacındaydı. Maçın ilk dakikalarında bu sistem işe de yaradı. İleri çıkmakta zorlanan Galatasaray, pas hataları da yapınca Sivas pozisyonlarla başladı oyuna. 3’te Hakan’ın kafa vuruşunu Muslera iki hamlede tutmayı başardı. 6’da Hakan ceza sahası dışından çok sert vurdu, Uruguaylı file bekçisi son anda kornere çeldi. Kullanılan korneri sarı-kırmızılı savunma bir türlü uzaklaştırmadı. Altı pasta topa vuran Hakan gol perdesini açtı: 1-0.

VAR penaltı dedi

Yediği golden sonra Galatasaray adeta uyandı. Çok geçmeden verdiği reaksiyonla durumu da eşitlemeyi başardı. 14’te Ömer’in arka direğe ortasını Feghouli içeri kesti. Takipçiliğini konuşturan Falcao skoru eşitledi: 1-1. 27’de Feghouli karşı karşıya kaldığı anda aşırtma denedi. Ancak kaleci gole izin vermedi. 32’de Feghouli’nin 25 metreden kaleye füzesinde yine kaleci başarılıydı. 37’de Donk içeri kesti, bu sefer Falcao indirdi, Feghouli fileleri sarstı: 2-1. İkinci yarı daha düşük bir tempoda başladı. 59’da Seri’nin Fernando’ya yaptığı hamle sonrası VAR’a giden Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Emre’nin vuruşunu Muslera çeldi. Kısa düşen topta Emre kendi vuruşunu tamamladı: 2-2. 69’da Onyekuru, Samassa ile karşı karşı kaldığı pozisyonu gole çeviremedi. Altı dakika uzayan maçın son bölümünde iki taraf da bulduğu fırsatları gole çeviremeyince, takımlar birer puana razı oldu.

Saracchi'den ilginç hareketler!

G.Saray'ın devre arası transferi Marcelo Saracchi ilginç faulleriyle dikkat çekiyor. F.Bahçe maçında yerdeyken Dirar'a tekme atan futbolcu rakibini kızdırmış, sarı-lacivertli oyuncu da İtalyan'ın ayaklarını tutup havaya kaldırarak âdeta pankreas güreşi yapmıştı. İki maç sonra dün de benzer bir hareket yaşandı. Saracchi 90+7. dakikada yerdeyken Emre Kılınç'ın göğsüne büyük bir beceriyle (!) krampon darbesi vurdu. Öyle ki Kılınç'ın göğsünde maç sonrasında yaralar olduğu görüldü. Sarı kart gören futbolcusuna kızan Fatih Terim, "Saracchi o pozisyonda kırmızı görmeliydi" diyerek hakem Mete Kalkavan'ın yanlış karar verdiğini belirtti.

Sonunu getiremedik

∂ G.Saray'ın yükselen değeri Ömer Bayram, "Son haftalara bakarak, belki ufak düşüşümüz oldu. Topun kontrolü bizdeydi ama sonunu getiremedik, üçüncü bölgede sonuçlandıramadık. Beşiktaş derbisi var, aynı şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Rakip faul yok dedi

G.Saraylı Onyekuru, "Yüksek şiddette bir maç oldu, galibiyet için gelmiştik, istediğimizi alamadık. Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu faul yoktu derken, hakemin VAR'dan penaltı diye bir karar vermesi garip" sözlerini kullandı.