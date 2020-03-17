Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 26. haftanın son maçında Antalyaspor evinde Sivasspor’u tek golle mağlup ederek tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaştı: 1-0. Maça baskılı giren ev sahibi önemli fırsatlar yakaladı. 6’da Hakan Özmert on sekiz yayından şık vurdu, top yan direkten döndü. Dört dakika sonrasında Amilton’un kafa vuruşu da direkte patladı. 12’de Fatih Aksoy’la Podolski mücadelesinde hakem Özgür Yankaya ev sahibi lehine penaltı dedi ama kararını VAR uyarısıyla değiştirdi. 55’te ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sinan’ın denemesi kaleyi bulamadı. 76’da Yatabare karşı karşıya pozisyonda vurdu fakat Boffin kritik bir kurtarışla golü önledi. Hemen ardından Podolski’nin benzer vuruşunda Samassa başarılıydı. Antalya 81’de öne geçti. İçeri doldurulan serbest vuruşta Kudryashov’un kafa pasını Veysel Sarı ağlarla buluşturdu: 1-0. Sivas’ta Goiano 85’te çift sarıdan atıldı.