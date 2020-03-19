Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son sırasında bulunan Kayserispor'da liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin sevinci yaşanıyor. Korona virüs salgını sebebiyle maçlara çıkmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp oyuncuları, alınan kararı olumlu karşıladı.

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıdan liglerin tehir kararı çıkması sonrasında Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarındaki hesaplarından "Biz de bir süre evde kalıyoruz. Döndüğümüzde büyük taraftarımızla birlikte kaldığımız yerden savaşmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.