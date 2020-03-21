Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jose Sosa farkını ortaya koymaya devam ediyor. Üç sezondur bordo-mavili formayı giyen Arjantinli oyuncu, hem hücum yönünde var hem savunma... Geriden oyun kurmakta lider özelliğini her zaman gösteren Sosa, kilit pasta da Süper Lig’in zirvesinde. Kaptan maç başına 2,8’lik kilit pas ortalamasıyla Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve DG Sivasspor'dan Mert Yandış'ı (2,7) geride bıraktı. Başarılı orta saha ayrıca forma giydiği 24 maçta ise bin 200 kez isabetli pasa imza attı. Pas ortalamasında ise yüzde 80'lik bir istatistik yakaladı.

Önce şampiyonluk

Trabzon'da ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürdüren ve kaptanlık görevini de başarıyla yerine getiren Arjantinli oyuncu, bordo-mavili forma altında 78 maçta 11 gole imza attı. Karadeniz ekibine geldiği ilk sezonda rakip fileleri boş geçen başarılı oyuncunun, son iki sezonda gol attığı maçlarda takımı yenilgi yüzü görmedi. Bu arada sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Sosa, kesin kararını vermiş değil. Sosa şu anda tamamen şampiyonluğu düşündüğünü belirtirken yönetim kaptanın bir sezon daha kalmasından yana...

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Obi Mikel kendi istedi

∂ Trabzonspor Kulübü, Obi Mikel’in ayrılığının ardından İngiliz basınına yaptığı açıklamalara açıklık getirdi. Koronavirüse karşı kulübün her türlü tedbiri aldığını, tesisler, sahalar ve statların dezenfekte edildiğini belirten bordo-mavililer, bütün bu tedbirlere, sağduyu çağrısına rağmen Nijeryalı oyuncunun kendi isteğiyle Trabzonspor’dan ayrıldığını vurguladı.