Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından koronavirüs ile ilgili olarak, “Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal” duyurusu yaptı.