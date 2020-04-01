Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL / TELE RÖPORTAJ

Hüseyin Göçek çok hassastır, duygusaldır ve bir o kadar da disiplindir.

Her hakem, hakemliği çok sever. Ama Hüseyin Göçek hakemliğe kara sevdalıdır.

Bırakın Türkiye’yi, UEFA Avrupa Ligi’nde 29, elemelerinde 11, olmak üzere bu kategoride 40 maçta düdük çaldı. Avrupa’da emsalleri arasında bu kariyerde hakem bir elin parmaklarını geçmez.

Cüneyt Çakır’ın 2015’teki Şampiyonlar Ligi finali ve yine 2012 Avrupa Şampiyonası ekibinde yer aldı.

Babası Fettah Göçek, yarım asrı aşan bir kaporta ve boya ustasıdır.

Hüseyin Göçek hem kolej çocuğudur hem de sanayide büyümüştür.

Koronavirüs günlerinde hakemlerin neler yaptıklarına sayfalarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Hakemlik dışındaki hayatlarını yansıtmaya çalışıyoruz.

Biliyorum; birçok insan bizden Hüseyin Göçek’e G.Saray-Konya, G.Birliği-Trabzon, Göztepe-Beşiktaş maçlarını sormamızı bekliyorlar.

Şu günlerde bunlar konu edilecek mevzular değil.

Zaten hakemler de bu toplara girmiyorlar.

Şimdi Hüseyin Göçek’i dinliyoruz;

> ANNE-BABAYA KORUMA

“En sıcak haberler anında mesaj yolu ile telefonumuza ulaşıyor. Ömer Abi, bende sosyal medya yok. Evde elimizde telefonlarımız, TV kanalları da hemen hemen her an açık. Şu sıralar dünyadan haber alma telaşındayız açıkçası... En yakınlarımızı, oğlumu bile doya doya öpüp koklamaktan korkar olduk. Evin içinde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sahilde balık tutmak, arkadaşlarla, vakit geçirmek ne kadar büyük bir imkânmış. Annemi, babamı korumak için onlarla hiç temas etmiyor kapıdan bile görüşmüyoruz.”

> FIRSATA ÇEVİRDİK

“Hayat evin içine sığıyormuş, bu dönemde onu anladık. Yoğunluğumuzdan karı koca arada bir şikâyet ederdik; inanın çalışmadan evde oturmak, hatta oturmaya, yatmaya çalışmak neymiş onu yaşıyoruz. Bize koşuşturma içinde durmadan yaşadığımızı fark ettirdi bu olay. ‘Her şerde bir hayır vardır’ diyerek bunu fırsata çevirip eşimle ve oğlumla vakit geçiriyorum.”

> EŞİM HEKİM OLUNCA...

“Bu pandemi konusunda ailece çok titiziz. Eşim bir diş hekimi olarak bütün hijyen ve korunma kurallarını harfiyen uygulatıyor. Eşimin, kendi ailemin ve evin ihtiyaçları için evden dışarı çıkan bir tek benim; ama tabii dışarıdaki zamanım eldiven ve maske ile geçiyor.”

> BABAM EVDEN ÇIKMIYOR

“Otomasyon üzerine oto sanayiinde bir aile şirketimiz var. Babamı işe göndermiyoruz; işleri de yavaşlattık. Yolda kalmış acil ya da kaza yapmış arabalarla ilgili durumlarda yardımcı oluyoruz. Aciliyeti olmayan bakım, boya işlerini bir süre daha erteledik.”

ÇALIŞMAYA DEVAM...

Sosyal hayat salonda

∂ “Oğlum Berk Deniz, 5. sınıfta ve gittiği okulun uzaktan online eğitimi bizi rahatlattı. Salonun bir bölümü sinema keyif alanı, bir bölümünü sanatsal aktivitelerin uygulandığı piyano-gitar köşesi, bir bölümünü de ayaklarımızı uzatıp, kahvemizi alıp, elimizde kitaplarımızla huzurla ailece vakit geçirdiğimiz yer hâline getirdik. Hayat eve sığıyormuş Ömer Abi!”

Lütfen empati yapalım!

∂ “Çevremizde hekim arkadaşlarımız çok. Bu zorlu süreçte onların yaşadıklarını ve karşı karşıya kaldıkları durumları ortada. Devletimizin uyarılarına kulak verelim, hijyen şartlarını yerine getirelim. Bize düşen bu. Bunu yaparsak bu günleri hep beraber aşarız.”

Ezgi Hanım kliniklerini kapattı

“Eşim Ezgi Hanım, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki kliniklerini kapattı, çalışanlarını evlerine gönderdi. Hastalarının acil ihtiyaçlarına online cevap verip gerekli ilaçlarını yazıyor. Diş doktorları çok risk taşıyan bir grup. Eşim şimdi bütün hünerlerini mutfakta yemek yaparak bize sergiliyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmemeye dikkat ediyoruz. Balık, sarımsak ve soğan salatası soframızın şu sıralar vazgeçilmezlerinden. Bağışıklık sistemimiz için eşim evi kutu kutu vitamin ve ekstratlarla doldurdu.”

HÜSEYİN GÖÇEK KİMLİK KARTI:

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi: 30.11.1976

Eğitimi: Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Geoteknik Ana Bilim Dalı’nda master

Aile hayatı: Diş Hekimi Fatoş Ezgi Dökme ile 11 Aralık 2005 yılında evlendi. Berk Deniz adında 11 yaşında bir oğlu var.

İlk derbisi: 9 Kasım 2008, F.Bahçe-G.Saray

FIFA kokardı: 2008

Süper Lig maç sayısı: 258

UEFA Avrupa Ligi

maç sayısı: 29

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