Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bağış kampanyasına destek verdi. Ücretinin yarısını bağışladığını duyuran Abdülkadir Ömür “İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde başlatılan kampanyaya kazancımın yüzde 50’sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır’a atıyorum” ifadelerini kullandı.

> Hareket büyüyecek

“Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz” diyen Abdülkadir Ömür’ün pasına bordo-mavili takımdan birçok oyuncunun eşlik etmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımın Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye de ülkesine yardım elini uzatmıştı. Ndiaye’nin gönderdiği parayla Senegalli oyuncunun ailesi başkent Dakar’a bağlı Diamaley ve Post ilçelerinde 650 aileye pirinç, sabun, çamaşır suyu, dezenfektan ve deterjan bulunan yardım kolilerini ailelere dağıttı.

UĞURCAN PASI ALDI

Abdülkadir Ömür, ücretinin yarısını kampanyaya bağışladığını söyleyip arkadaşı Uğurcan Çakır’a pas atmıştı. Genç kaleci de kazancının yüzde 20’sini bağışlayacağını açıklarken topu Kaptan Sosa’ya bıraktı...