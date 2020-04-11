Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’de Everton forması giyen Cenk Tosun, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Geçtiğimiz günlerde EURO 2020’nin bir yıl ertelenmesi ve bu süre içinde sakatlığının iyileşecek olması sebebiyle ‘Tosun Paşa’ filminden ‘göbek havası’ paylaşan ve tepki çeken Cenk Tosun yine çok tartışılacak sözler kullandı. Devre arasında Crystal Palace’a kiralanan Cenk, sakatlanınca Everton’a geri dönmüştü. Sakatlığının gün geçtikçe düzeldiğini ifade eden millî oyuncu “Ameliyatın üzerinden bir ay geçti. Sahalara dönüşüm altı-yedi ay daha sürecek gibi görünüyor” bilgisini verdi.

> Sergen Hoca efsane

Cenk “En beğendiğin gol hangisi?” sorusuna “Benfica maçındaki golümdü. Hem anlamı yüksekti hem de jeneriklik güzel bir goldü” dedi. Sergen Yalçın’dan “O bir efsane diye” bahseden millî oyuncu “Gaziantepspor’da bir süre Sergen Hoca ile çalıştım. Çok da sevdiğim bir teknik adam, takdir ettiğim bir insan. Futbolculuk hayatını konuşmaya bile gerek yok, Türkiye’de büyük efsanelerden biri” ifadelerini kullandı. Çağlar Söyüncü’ye de övgüler düzen Cenk “Çağlar şu anda beğendiğim Türk oyuncu. En iyi anlaştığım Oğuzhan, Atınç, Necip, Pektemek...” dedi.

> Sosa forveti beslerdi

Sık sık tartışmaya açılan “Alex mi Hagi mi?” sorusuna ise Cenk “Alex” cevabını verdi. Golcü oyuncu “İkisi de çok iyiydi. Alex’e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Birlikte oynadığım en iyi 10 numara ise Jose Sosa. Talisca da çok iyi 10 numaraydı. Talisca biraz daha forveti tamamlayan bir 10 numara gibiydi. Sosa daha fazla forveti besleyen, benim işime gelen bir oyuncuydu. Türkiye’de en iyi forvet ise Burak. Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo” ifadelerini kullandı.