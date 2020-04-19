Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ve Trabzonspor forması giyen şu anda da Denizlispor’da oynayan Olcay Şahan, TRT Spor’un sosyal medya hesabına açıklamalar yaptı. Bordo-mavili takımda oynarken Jose Sosa’nın transfer sürecini anlatan Şahan “O çok büyük bir futbolcu. Trabzon’a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim. Gerçekten müthiş bir oyuncu ve kalitesini gösteriyor” dedi.

> En iyileri...

Oynadığı her takımda güzel zamanlar geçirdiği belirten Olcay, “Talisca mı, Sosa mı?” sorusuna ise “Sosa” cevabını verirken kariyerinde beraber oynadığı en iyi futbolcunun da tangocu olduğunu söyledi. Şahan, Çin’e giden Talisca’nın hata yaptığını ifade etti. Denizlisporlu futbolcu, oynadığı en iyi yerli futbolcular olarak da “Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür” adını verdi.