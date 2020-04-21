Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lukas Podolski, Polonya asıllı Alman ama sanki bizden biri gibi. Devre arasında Akdeniz ekibine gelen Podolski, sosyal medyayı en aktif kullanan futbolculardan. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, sahadaki performansının yanı sıra saha dışında da çok sosyal ve bize hiç de yabancı değil. Antalya’nın tarihî, turistik ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Podolski şehri tepeden gören Kepez varyantlardaki seyir terasında Müslüm Gürses’i dinlerken çektiği görüntüleri paylaştı.

> Esnaf lokantasında

Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün sosyal medyadaki hesabından “Türk olmak” başlığıyla paylaştığı bir görüntüde ise oklava ile yufka açan bir Podolski vardı. Türkçe “Başkan afiyet olsun” dediğinin duyulduğu görüntüler, Antalyaspor’a gönül veren taraftarların beğenisini kazandı. Yaş sebze-meyve halindeki bir esnaf lokantasını ziyaret eden, tam bir çay tutkunu olan yıldız isim, Antalya’nın tarihi ve tabii güzelliklerinin yanı sıra tarımsal çalışmalarıyla da haklı bir üne sahip olduğunu söyledi.