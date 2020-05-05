Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın sezon başı büyük umutlarla transfer ettiği ancak eski günlerinden çok uzak bir performans sergileyince, devre arasında kiralık olarak Ajax’a yolladığı Ryan Babel, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. De Telegraaf’a konuşan 33 yaşındaki oyuncu Galatasaray’a dönmeyi ve kendisini göstermeyi istediğini söyledi. Hayalinin EURO 2020’de Hollanda forması giymek olduğunu söyleyen Babel “Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Ajax’ta kiralık sözleşmem bitince Galatasaray’a döneceğim ve ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edebilmek için çok çalışmalı ve kendimi göstermeliyim” diye konuştu.

> Ajax’ta kötüydüm

Ajax’ta iyi bir performans sergileyemediğini dile getiren Babel “Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel’i gösteremedim. Futbolda, son maçta ne kadar iyiysen o kadar iyisindir. Bir defa daha benim için ‘çok kötü’ yorumları yapılmaya başlandı. Bu durum utanç verici. Son maçlardaki performansımla hafızalarda yanlış imaj bıraktım ama bunu değiştireceğim” diyerek öz eleştiri yaptı. Gelecek planlarıyla ilgili de konuşan Babel “Galatasaray ile 2022’ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim. Belki, önümüzdeki sezon da Ajax’a kiralanırım. Bunu henüz konuşmadık. Konuşmak için da çok erken” ifadelerini kullandı.



TOMOGRAFİ ÇEKİLECEK

Başkan yine hastanede

Geçtiğimiz hafta mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ilk tedavisinin ardından kendi isteğiyle evine çıkmıştı. Cengiz dün yine hastaneye yattı. Başkan’ın üç boyutlu tomografisi çekilecek ve kesin teşhis konulacak.



CENGİZ’İ BEKLİYORLAR

Divan Kurulu ertelendi

9 Mayıs’ta internet üzerinden yapılması planlanan Divan Kurulu toplantısı, Başkan Mustafa Cengiz’in rahatsızlığı sebebiyle 23 Mayıs’a ertelendi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu “Başkan’ımızın sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” dedi.



Ajax’ta idmana çıkayım

1 Haziran’da kiralık sözleşmesinin bittiğini hatırlatan Babel “Koronavirüs sebebiyle bir belirsizlik var. Galatasaray da razı olursa Ajax’ta antrenmanlara devam etmek isterim. Sürekli fit kalmak istiyorum” dedi. Galatasaray yönetimi yıllık 2,5 milyon avro alan Babel’in dönüşüne sıcak bakmıyor.

