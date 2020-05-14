Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

48 yaşındaki Hırvat hoca, sarı-lacivertlilerle bir anlaşma sağlayamadığını itiraf etti. Bjelica “Önceliğim Fenerbahçe, diğer bütün teklifleri bir kenara koydum” derken, “Ali Koç ile üç defa görüştüm. Sonuncusunda bütün şartları konuştuk. Ama henüz bir anlaşma sağlamadık” dedi. Bjelica konusunda belirsizlik sürerken Kanarya’da Erol Bulut ismi ilk sıraya yükseldi.

Yönetime de sıçradı

∂ Çalışan, sporcu, idareci derken Covid-19 Fenerbahçe yönetimine de bulaştı. Sarı-lacivertlilerde pozitif vakaların sayısı üçe yükseldi. Daha önce yapılan testlerde iki tesis çalışanında yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. Yöneticilerin yaptırdıkları testlerde de bir pozitif çıktı.

Kruse valizini hazırladı

∂ Fenerbahçe’deki performansı eleştiri konusu olan Max Kruse yol ayrımında. Sarı-lacivertlilere beklenen katkıyı veremeyen ve Bundesliga’da forma giymek isteyen 32’lik yıldız “Almanya'yı özlediğimi ve içimde bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim” ifadesini kullandı.

Gruplar daraltıldı

Peş peşe gelen pozitif haberleri üzerine Fenerbahçe’de tedbirler artırıldı. Dün antrenmanı iptal ederek evde çalışan sarı-lacivertlilerde, daha önce 4’erli yapılan çalışmaların artık 2’şerli yapılacağı açıklandı. Teknik heyet önümüzdeki günlerde kademeli artış yapacak.