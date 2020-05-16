Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sporu allak bullak eden koronavirüs salgını, bir kere daha planları bozacak gibi görünüyor. TFF, geçtiğimiz günlerde 19 Mart’ta durdurulan Süper Lig’in 12 Haziran’dan itibaren yeniden başlatılması kararı alındığını duyurmuştu. Başkan Nihat Özdemir’in açıklamasında belirlenen takvim için ‘şimdilik’ şerhi de konulmuştu. Bu takvime göre hareket eden ve idmanlara yeniden başlayan takımlarda üst üste görülen vakalar tehlikenin boyutunu da gözler önüne serdi. Toplu idmanlara en erken başlayan takım olan Beşiktaş’ta toplam 10 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bu isimlerden birinin de Başkan Ahmet Nur Çebi olduğu açıklandı. Ümraniye süresiz kapatıldı.

> Futbol hastanelik

Futbol dünyamızda virüse ilk yakalanan isimler olan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın iyileşmesinin sevinci yaşanırken Galatasaray, dün bir çalışanında virüs tespit edildiğini duyurunca Florya’nın kapısına da kilit vuruldu, idmanlara altı günlüğüne ara verildi. BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu, 1’i teknik adam toplam 11 kişinin, Sancaktepe’de ise 9 kişinin test sonucunun pozitif olması, diğer kulüplerden de birer ikişer vakaların çıkmasıyla ligin başlangıç tarihiyle ilgili ‘Doğru zaman mı’ soruları sorulmaya başlandı. Yönetici, oyuncu, teknik adamlardan “Bu şartlarda lig oynanmaz” görüşleri yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

> ‘Erken’ciler artıyor

Geçtiğimiz günlerde ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün tamamını yayımlayan TFF, kulüplerin koronavirüsle mücadele etmesinde alınması gereken tedbirleri açıklamıştı. Özellikle alt liglerdeki fizikî şartlardan dolayı kulüplerin bu protokole uymasının mümkün olmadığı dile getirilince TFF 1. Lig’in 19 Haziran’da, 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerin ise 18 Temmuz’da başlayacağı belirtildi. Süper Lig için ise ‘şimdilik’ bir değişiklik yapılmadı. Ancak şurası kesin ki, liglerin oynanarak tamamlanması gerektiğini söyleyenlerin sayısı hâlâ fazla olsa da 12 Haziran’ın ligin başlaması açısından erken olduğunu dile getirenler artıyor…

Yeni kurallar

∂ Sahada ve tribünde en fazla 213 kişi bulunacak.

∂ Yedek oyuncu ve teknik ekibe maske zorunluluğu.

∂ Röportaj alanı mix-zone ve basın odası kapalı olacak.

∂ Soyunma odaları ve toplar sürekli dezenfekte edilecek.

∂ Gol ya da galibiyet sonraları toplu sevinç gösterisi yasak.

∂ Kalan 9 hafta 1,5 ay içinde 27 Haziran’da tamamlanacak.

VAKA SAYILARI

Erzurumspor: 11

Beşiktaş: 10

Sancaktepe: 9

Fenerbahçe: 3

Kasımpaşa: 2

İnegölspor: 2

Galatasaray: 1

Ankaragücü: 1

Giresunspor: 1

Ümraniye: 1

Tuzlaspor: 1

Gölcük: 3

TFF

Önceliğimiz sağlık

∂ TFF, önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu yönündeki iddialar için dün bir kere daha “Bilinmelidir ki TFF’nin önceliği sağlıktır. 12 Haziran kararı ‘şimdilik’ kaydıyla ve Avrupa kupaları takvimi sebebiyle alınmıştır” açıklamasını yaptı.

ŞENEZ ERZİK

Haziranda başlamaz

∂ “Birçok takımda pozitif vakalar çıktı, patlama oldu. Ligler, haziran ayında başlamayacak gibi görünüyor, ağustosun sonuna doğru olacağını düşünüyorum. Sabırla virüsün yayılma hızında değişiklik olmasını beklemeliyiz.”

Ahmet Nur Çebi

Bu ortamda oynanmaz

∂ “Bütün kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu… İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. Yönetim olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulunun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz.”

Fatih Terim:

Temkinli olmalıyız

∂ “Karar vermek kolay değil, sorumluluk almak hiç kolay değil. İnsan hayatının mevzubahis olduğu durumda diyorum ki ben, aceleci değil, temkinli olmak zorundayız. Oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirlerle olmalı.”

Rıza Çalımbay

Bu acele niye?

∂ “Ben, oynamayalım demiyorum, oynayalım ama niçin 12 Haziran? Bu acele niye? Bunu kim istiyor? Biz istemiyoruz! Oynanmasını isteyenler sadece başkanlar ve yayıncı kuruluş. Her şey para mı? Bizi düşünen yok mu?”

Merhaba futbol

Covid-19 salgını sebebiyle askıya alınan Bundesliga’da perde bugün yeniden açılıyor; elbette yeni kurallarla ve yeni düzenlemelerle. Avrupa’da başlayacak ilk lig olmasından dolayı dünyanın gözü bugün Bundesliga’nın üzerinde olacak. Almanya’daki uygulamalar Covid-19 salgını döneminde diğer ülkeler için de örnek teşkil edecek. Futbolun yeniden ‘merhaba’ diyeceği açılış maçında Ruhr derbisinde B. Dortmund, Signal Iduna Park’ta evinde Schalke’yi ağırlayacak. 16.30’da başlayacak karşılaşma S Sport’tan yayınlanacak.