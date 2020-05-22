Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe kanayan yarası stopere kesin çözüm arayışını sürdürürken menajerler sarı-lacivertlilerin kapısını sürpriz bir teklifle çaldı. Sezon başında Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre’a transfer olan Ertuğrul Ersoy sarı-lacivertlilere tavsiye edildi. Le Havre’da yeri sağlam olan 23 yaşındaki Ertuğrul’un 750 bin avro bonservisle gittiği Fransız ekibiyle Haziran 2023’e kadar sözleşmesi var. Ancak genç savunmacı Türkiye’ye dönmek istiyor. Ertuğrul’un bu kararında Fransa’da liglerin mevcut hâliyle tescil edilmesinin de etkili olduğu öğrenildi.

> Ekonomik geldi

Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği Ertuğrul için Beşiktaş’ın ekonomik şartları yeterli gelmeyince rota F.Bahçe’ye döndü. Ertuğrul’un menajeri, müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu ile temasa geçti. Genç stoperin çok yüksek bir ücret talep etmemesi sarı-lacivertlilerin transfere daha sıcak bakmasını sağladı. Le Havre’la da anlaşma sağlanırsa Ersoy, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Ertuğrul, Kadıköy’de sahne alırsa Bursaspor’un iki eski kaptanı (Serdar Aziz-Ertuğrul Ersoy) omuz omuza olacak.

Fener gol Çalıştı

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası temkinli olarak sahalara geri dönen Fenerbahçe’de oyuncular dörderli ve beşerli gruplar hâlinde idman yaptı. Sosyal mesafelere ve kurallara dikkat edilen sarı-lacivertlilerde, futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve gol vuruşları çalıştı. Oyuncuların istekli oldukları belirtildi.

Altyapıya sarılacak

∂ Finansal krizdeki Fenerbahçe amatör branşlarda verdiği açık sonrası küçülme kararı aldı. Kulübün yaşadığı sıkıntılarda amatör şubelerdeki açığın ciddi rol oynadığı belirtilirken tam kapsamlı küçülme için düğmeye basıldı. Özellikle bayan takımlarının transfer yerine altyapı oyuncularıyla devam edeceği öğrenildi.

EV HAYATI YARADI!

Kilolara dikkat beyler

∂ Son yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıkmasıyla saha çalışmalarına yeniden başlayan Fenerbahçe’de bazı oyuncuların fazla kiloları dikkat çekti. Bütün takımın yeniden kilo ve yağ ölçümleri yapılırken sınırları aşan isimlere diyet programı ve özel idman programı hazırlandı.

Bir hocam bile yok

Futbola geri dönüş için geri sayım sürerken Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışlarında henüz bir gelişme yok. Fransız basını Bordeaux’yu çalıştıran Portekizli Paulo Sousa’nın Fenerbahçe’nin teklifini reddettiğini yazarken sarı-lacivertliler Nenad Bjelica’yla da anlaşmış değil. Erol Bulut da sezonu Alanya’yla tamamlamakta kararlı olduğu için Fenerbahçe’nin geri dönüşü altyapıdan Şenol Çorlu ya da Serdar Dayat’la olacak görünüyor.