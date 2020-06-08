Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde sıkça gündeme gelen Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili Alman Bild gazetesi flaş bir iddia ortaya attı. Gazete, UEFA'nın, koronavirüs salgını sebebiyle 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda yapılacak olan, ancak ertelenen Şampiyonlar Ligi'ni, “8'li Final” şeklinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynatmaya karar verdiğini ve bu kararını 17 Haziran'da açıklayacağını ileri sürüldü.

Estadio da Luz'da olacak

Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz takımının bulunmamasının, Portekiz'in UEFA'nın vergi muafiyeti konusundaki siyasi taleplerini yerine getirmesinin, gereken stadyum sayısına sahip olmasının ve koronavirüs vaka sayılarının yönetilebilir olmasının Lizbon'u bir adım öne çıkardığı ifade edildi. Haberde, dev finalin Benfica'nın maçlarını yaptığı Estadio da Luz Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

PORTEKİZ DEVLET BAŞKANI Sousa

Sinyali daha önce vermişti

Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelho de Sousa, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi final organizasyonunu İstanbul'dan alarak Lizbon'a taşımayı planladığını doğrularken "Şimdilik beklemedeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir:

Biz kazançlı çıkacağız

∂ TFF Başkanı Nihat Özdemir, 17 Haziran'daki UEFA toplantısını beklediklerini söylerken "Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek. Her durumda en kazançlı çıkacak" demişti. Türkiye'nin bir yıl sonraki 'seyircili' finale talip olacağı belirtildi.