Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla dün kahvaltıda bir araya gelirken kulübün durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Hiçbir yöneticinin borcu karşılayacak ekonomik durumda olmadığını kaydeden Çebi, “Mevcut durumda eğer üç milyar borcu veririm, diyen varsa hemen gelsin. Geldiğimizde kulüp personeli maaşını almamıştı. ‘Paran yoktu niye geldin’ diyorlar. Beşiktaş onun bunun parasıyla mı idare edilecek? Bunları okuyunca üzülüyorum. Biz ne yaptık, şubat sonu, mart başına kadar bütün personelin maaşını ödedik. Ancak ödenmediği zaman haber oluyor!” ifadelerini kullandı.

> Yalan söylemeyeceğim

“Eski yöneticiler, medyadaki bazı isimlerle farklı ilişkiler içinde” diyen Başkan Çebi “Ben de Beşiktaş’a hizmet ederken acaba ne iftira atılacak diye korkuyorum, ayaklarım titriyor. Sürekli geçmişi konuşuyorsun diyorlar. Ben aslında bugünü konuşuyorum ama bugünün sebebi geçmiş. Ben kimseye yalan söylemeyeceğim, geçmişi de unutturmayacağım. Sen de ordaydın diyorlar. Evet, ordaydım ama haberim yoktu. Ben yöneticiyken, stat inşaatında üç tane ihale yaptık. ‘Keşif yapılmadın ihale olmaz’ dedim, komisyon başkanlığından alındım. Hile hurda var mı bilmiyorum” dedi.

TARAFTARA MESAJ VAR

‘Paralar nerede’ bitsin

∂ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Sürekli olarak ‘Hesap sorsana, paralar nerede’ deniliyor. Artık bitsin bu söylemler. Beşiktaş’ta yeni bir vizyon istiyorum” diyerek tarattarlara mesaj gönderdi.

Elveda Rebocho

Beşiktaş, sezon başında Fransa’nın Guingamp takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Pedro Rebocho’ya veda etti. Sözleşme süresi dolan oyuncu dün sabah idmanı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.