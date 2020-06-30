Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü'nün Mesut Bakkal'ın teşvik açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun şampiyonluğunun Galatasaray'dan alınıp kendilerine verilmesine yönelik yaptığı başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. Mesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık" açıklamasının ardından Beşiktaş'ın, şampiyonluğun Galatasaray'dan alınarak kendilerine verilmesi için TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 19.06.2019 tarih E.2020/148 K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. UEFA'ya yapılacak bildirimin son gününün 30.06.2020 tarihi olması dolayısı ile kulübün, olağanüstü toplantı talebi kabul edilerek dosya incelemeye alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."