Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Eller gider Mersin’e Fenerbahçe tersine… Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturttuğu Ali Koç dönemi yeni bir hayal kırıklığına sahne oldu. Ligi 7. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, profesyonel lig tarihinde yani 61 sene sonra bir ilke imza atarak üst üste iki sezon ilk beş dışında kaldı. Tam 30 sene sonra ilk defa üst üste 2 sezon Avrupa’da boy gösteremeyecek olan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti de 11 seneye çıktı. Geçen sezon yaşanan kâbusa rağmen 6. sırada finiş gören sarı-lacivertliler, bu sefer 7. olarak 1980-81 sezonundaki 10’unculuk ve 1987-88’deki 8’incilikten sonra en kötü üçüncü derecesine imza attı.

> En kötüyü yakaladı

Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonunda küme düşme korkusundan ancak 30. haftada kurtulabilen Fenerbahçe, topladığı 46 puanla eleştiri almıştı. Bu sefer bir maç eksiğiyle 50 puana ulaşan sarı-lacivertliler ilk defa üst üste 60 puanın altında kaldı. Geçen sezonu sıfır averajla tamamlayan Fenerbahçe, bu sefer artı averajda olsa da yediği 45 golle, 1991-92’deki 52 gollük performansından sonra en kötüsünü başarmış oldu. Sezon boyunca bireysel hatalar ve savunma zaaflarıyla gündeme gelen Fenerbahçe sadece 5 maçta kalesini gole kapatabilirken, son 14 haftada yediği 25 golle de ligin kötü istikrarını yakaladı.