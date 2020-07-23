Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve menajer Ahmet Bulut'la, Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor.

Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor.

36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.

Gökhan Gönül, bu sezon 29'u ilk 11, 31 maçta görev alırken 4 gol ile 3 asist kaydetti.