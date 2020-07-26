Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş kâbus gibi başlayan, aksiliklerin de artarak devam ettiği sezonda ligi üçüncü bitirmeyi başardı ve Şampiyonlar Ligi için beklemeye geçti. Maça iştahlı başlayan siyah-beyazlılar tam beş net pozisyonu değerlendiremedi. Gençlerbirliği ise çok etkisizdi. Öyle ki ilk yarıda kaleyi bulan şutu yoktu Ankara ekibinin. İlk 45 dakikaya iptal edilen goller de damga vurdu. 15'te Diaby'nin golü elle kontrol gerekçesiyle, 33'te Flavio'nun ağlara giden şutu takım arkadaşının elle müdahalesi sebebiyle, 43'te de N'Koudou'nun jeneriklik golü Diaby topa elle dokunduğu için iptal edildi.

> Diaby şov yaptı

Kartal ikinci yarıya da hızlı başladı. Boyd 47'de yine çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Beşiktaş aradığı golü 52'de buldu. Atiba kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 1-0. Gençlerbirliği 57'de mutlak bir golden yararlanamadı. Soner Dikmen kale ağzında bomboş pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Diaby 78'de skoru 2-0'a getirdi, 81'de de takımına penaltı kazandırdı. Vuruşu gole çeviren ise bu defa Elneny oldu: 3-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş Ankara deplasmanından üç puan çıkararak sezonu mutlu ve umutlu bitirdi.

Dönmek isterim

Fransa ekibi Lille’e giden Burak Yılmaz, "Çok büyük bir ödemeyi içeride bıraktım, iki sene para almadım ama para lafı da etmedim. Beşiktaş beni isterse, teknik adam, yönetici, arkadaş; nasıl olacaksa dönmek isterim" dedi.

Trabzon ceza almasın!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Üçüncülük Beşiktaş için başarı değil ama mevcut şartlarda en iyisi bu. Trabzonspor'un ceza almasını istemem. Onlar hak etti ve onlar gitsin Şampiyonlar Ligi'ne" dedi. Gelecek sezon için bilgiler veren Yalçın, "Bütçe 30-35 milyon avroya kadar düşecek. Burak Yılmaz 35 yaşında ve yıllık 2,7 milyon avro ücreti vardı. Kalmasını isterdik ama ekonomik durum ortada. En azından maaşları ödenebilecek bir kadro kurmamız lazım. Transferde çok fazla beklenti olmasın. İyi oyuncular alacağız evet ama bunlar bütçeye uygun olacak. Seneye kalede Ersin ve yanında tecrübeli bir kaleci olacak. Caner ve Gökhan Gönül'ün kalmasını isterim ama mutsuzlarsa giderler. Biz de gittik buradan ama yerimiz doldu. Başkan'a gereksiz yükleniyorlar. Kulübün durumu ortada. Böyle bir görevi üstlendiği için alkışlamak gerekir" dedi.

17 KİŞİLİK KADRO

Beşiktaş'ta tam 7 eksik

∂ Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal’da eksik çoktu. Takımdan ayrılan Burak Yılmaz, Kevin-Prince Boateng, cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens ile sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı. Beşiktaş maça 17 oyuncu ile çıktı.