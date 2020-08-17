Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir adı Serie A ekiplerinden Inter ile anılan Messi'nin Milano'da ev aldığı öne sürülürken, İtalyan basını yıldız futbolcunun babasının da bu bölgede yaşamasının iddiaları güçlendirdiğini belirtti. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Manchester City'nin de Messi ile ilgilendiği ve Guardiola'nın yeniden eski öğrencisiyle çalışmak istediği belirtildi.