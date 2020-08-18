Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveçli oyuncu Alman ekibi Leipzig ile ön görüşme yaptı. Norveç, Alman ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre Leipzig yönetimi, Trabzonspor yönetimi ile masaya oturacak. Bonservisi 6 milyon avro verilerek opsiyon kullanılacak olan Sörloth’tan Trabzonspor’un beklentisi 20 milyon avro üzerinde. Ki, Almanların da Sörloth için gözünü kararttığı ifade ediliyor.