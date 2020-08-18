Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Kâbus gibi geçen son iki yılı, şampiyonluk hasretiyle unutturmak isteyen Başkan Ali Koç’un oluşturduğu yeni yapılanma agresif icraatlarıyla dikkat çekiyor. Müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu’nun yürüttüğü transfer operasyonu Caner ve Gökhan’ın yuvaya dönüşüyle start almıştı ki, Galatasaray’a atılan Mert Hakan çalımıyla artan coşku, gol makinesi sol bek Novak’ın gelişiyle katlandı. Önceki akşam Başkan Ali Koç’un bizzat yürüttüğü operasyonla Kasımpaşa’nın Senegalli golcüsü Mame Thiam’ın transferi de bitti. Thiam’ı bugün yarın açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertliler asıl bombayı ise Sosa’yla patlatmaya hazırlanıyor.

> Tam takım transfer

Arjantinli maestronun sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Tangocu için 8 numaralı formanın ayrıldığı öne sürülürken, furyanın Lemos, Cardona, Sinan ve ve Perotti’yle devam etmesi bekleniyor. Lemos ve Cardona’yla anlaşan F.Bahçe, Nice’ten ayrılan Malang Sarr ile Lazio’nun Angolalı stoperi Bastos’la görüşüyor. Sarr ve Bastos’tan beklenen cevap gelmezse Lemos-Cardona ikilisiyle sözleşme imzalanacak. Sinan Gümüş ve kulübü Genoa ile her konuda anlaşma sağlandı. Perotti konusunda Roma’yla detaylar görüşülüyor. Bosna’nn 1 numarası Asmir Begovic ise kalenin favorisi.

Thiam bitti

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferini duyurdu. Altıparmak, ''Mame Thiam, yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yer almıyor" dedi.

Hücum benim işim

F.Bahçe’nin yeni sol beki Filip Novak, “Aslında ben eskiden hücum oyuncusuydum” dedi. Trabzonspor’da 74 maça 16 gol, 3 asist sığdıran Çekyalı savunmacı, “18 yaşıma kadar forvet ve orta sahada oynadım. Jablonec’e transfer olduktan sonra sol beke geçtim” dedi. F.Bahçe forması giydiği için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Novak, “Burada beklentiler ve tutkular yüksek seviyede. Açıkçası bu tecrübeyi yaşamayı dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

Gözler yeni golcüde!

∂ Transferde tam gaz giden Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in yerini alacak isim merak ediliyor. Kosovalı yıldız için Lazio’yla anlaşan sarı-lacivertliler, Mame Thiam ve Sinan Gümüş hamlelerine rağmen bir golcü alacak. Listesinin ilk üç sırasını ise Loic Remy, Enner Valencia ve Fedor Smolov işgal etmiş durumda. Remy ve Valencia bonservissiz olmaları sebebiyle favori görünüyor. Ancak Smolov, kabiliyet ve performans açısından en çok istenen isim.

Altyapıya Ekşioğlu

Fenerbahçe’de altyapıya sürpriz bir isim getirildi. Uzun süre İBB (Başakşehir) forması giyen Ekrem Ekşioğlu, 2014 yılında aktif futbol hayatını noktalamış, sonrasında yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde kanaldan ayrıldığını açıklayan 42 yaşındaki futbol adamı, dün F.Bahçe altyapısında antrenör olarak göreve başladığını “Türkiye’nin en büyük kulubünde karakterli ve donanımlı oyuncu yetiştirmek için dönüyorum” diye duyurdu.