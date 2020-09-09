Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, Samındıra’da basın mensuplarının karşısına geçti. Eşinin koronavirüs tedavisi dolayısıyla takıma geç katılan Arjantinli oyuncu transfer sürecinden Fenerbahçe’deki hedeflerine kadar samimi açıklamalarda bulundu. Sahalara bir an önce dönmek için sabırsızlandığını söyleyen Sosa “Burada Fenerbahçe’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü beni çok istediler. Bu istekli tavır beni etkiledi. Bugüne kadar Türkiye’de hangi takıma gitsem herkes çok iyi davrandı. Bu sefer buradayım ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Hedefin her zaman yüksek olması gerektiğini vurgulayan yıldız oyuncu “Bunun için de öncelikle başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli” mesajını verdi.

> Liderlik çok önemli

Takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyleyen Arjantinli oyuncu “Farklı pozisyonlara adapte olabilen bir oyuncuyum. Hoca’yla daha pozisyon konusunu konuşmadık. Orta saha konusunda da çok önemli isimler var takımda. Alternatif olması, iyi bir takım olmak için çok önemli. Her zaman hedef ‘Daha yükseğe ve daha iyi’ olmalı. Lig sonunda ne olacağını şimdiden tahmin etmek zor ama iyi bir sezon geçirmemiz lazım. Liderler her zaman takımın en iyi olması için çalışırlar. Trabzonspor hakkında son defa konuşuyorum. Trabzonspor’da liderdim ama diğer lider olan oyuncular ile de sürekli fikir alışverişi yapıyordum. Liderlikte pozitiflik öne çıkar ve en iyiye takımı nasıl götürürüz gayretine dayanır” dedi.

SALONDA - SAHADA

Kanarya sıkı çalışıyor

∂ Süper Lig’in açılış maçında cuma günü Ç. Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut işi sıkı tutuyor. Sabah önce salonda sonra da sahada çalışan sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, Rodrigues ve önceki günkü çalışmada bileğine darbe alan Serdar Aziz idmana katılmadı.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Alo ben Emre Abi’n!

∂ Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda sportif direktörü Emre Belözoğlu’nun 40. yaşı pasta kesilerek kutlandı. Emre’nin aile içinde yaptığı kutlamada pastanın üzerine slogan hâline gelen “Alo ben Emre Abi’n” yazılması dikkati çekti. Emre’yi Başkan Ali Koç, teknik heyet ve oyuncular da kutladı.

BELÖZOĞLU ÇOK BÜYÜK

Emre Belözoğlu’nun 5 numaralı formasını sırtına geçiren Sosa “Kendisine büyük bir saygım var. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri bana göre. Transfer sürecinde benimle iletişime geçmesinden çok memnun oldum” dedi.

ESKİLERE LİSANS ÇIKARILDI

Fenerbahçe, kiralıktan dönen Michael Frey’in yanı sıra geçen sezon takımda ter döken eski oyuncuları Jailson, Miha Zajc ve Zanka’nın lisanslarını çıkardı. Yeni transferlerin lisans işlemleri ise henüz tamamlanmadı.

Muriç imzalıyor

Vedat Muriç’in ayrılığı artık resmî imzaya kaldı. Fenerbahçe ile Lazio arasında günlerdir süren pazarlıklar sona erdi ve taraflar anlaşmaya vardı. Buna göre Lazio, Vedat için sarı-lacivertlilere bonuslar dâhil toplamda 20 milyon 350 bin avro ve bir sonraki satıştan da yüzde 5 pay ödeyecek. Ç. Rizespor’un alacağı yüzde 15’lik payı Fenerbahçe karşılayacak. Bugün Roma’ya gitmesi beklenen Vedat yeni kulübüne imza atacak.

İNCİLER

l “Taraftarların karşısında olmayı özledik. Fenerbahçe taraftarının gücünü biliyorum. Burada oynadığım zaman onların ne kadar itici bir güç olduğunu gördüm.”

l “Hayatta bazen ciddi kararlar almanız gerekebiliyor. Pandemi sürecinde Arjantin’e dönebilir miyim diye düşündüm ancak burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”

l “Bu sene oyuncular olarak bizim biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Pandemiden dolayı liglere ara verilebilir. O yüzden sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz.”

l “Henüz takımla idmana çıkamadım ama takım çok sıkı çalışıyor. Benim için önemli olan geri döndüğümde kendimi hazır hâle getirmek. Akıllı bir şekilde çalışmak gerekiyor.”