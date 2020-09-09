Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi, defans hattına takviye yapmak istiyor. Bordo-mavililerin bu transfer için Manuel da Costa’nın takımdan ayrılmasını bekliyor. Karadeniz ekibi, kadrosuna katacağı stoper adaylarını da belirledi. Trabzonspor’un birinci hedefi, geçtiğimiz yıl adı Beşiktaş’la anılan Vitor Hugo. Bordo mavililer, Palmeiras kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

> Alternatif Hause

Porto’dan Osorio için de teklif verildi. Portekiz ekibinden, Osorio için istediği 1 milyon avroluk kiralama bedelinden indirim istendi. Bu iki oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi hâlinde ise Aston Villa’dan Hause için girişimlere başlanacak. Bu arada takıma yeni katılan orta saha oyuncusu Flavio Medeiros, yeni sezonu iple çektiğini söyledi. Brezilyalı oyuncu “Hedeflerimize odaklanıyoruz. Haydi başlayalım” mesajını paylaştı.

Lige bileniyorlar

Sezonun ilk maçında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Taktik ağırlıklı bir idman yapan bordo-mavililer lige üç puanla başlamayı hedefliyor.