Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanssızlıklar, sakatlıklar, hastalıklar, ihbarnameler, borçlar... Beşiktaş Süper Lig'de açılışı yaparken bile bu olumsuzlukların altında sahaya çıkacak. Trabzonspor deplasmanı gibi zorlu bir sınavla sezona merhaba diyecek olan siyah-beyazlılarda bu dev maç öncesi büyük bir şok yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine Trabzon'da takımın başında yardımcısı Murat Şahin olacak.

İki hafta olmayacak

∂ Sağlık Bakanlığı protokollerince Sergen Yalçın iki hafta karantinada kalacak. Siyah-beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi üç sıkıntı daha var. Atletico Madrid'den transfer edilen Montero'nun henüz lisansı çıkarılamadı. N'Koudou sakat olduğu için forma giyemeyecek. Larin de kadroya alındı ama forma giymesi zor. Kanadalı oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.

JOSEF YARIN GELİYOR

De Souza formayı giydi

∂ Beşiktaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan eski Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, sosyal medyada Beşiktaş'a geleceğini resmen doğruladı. Tecrübeli futbolcu, kişisel Instagram hesabının profiline, Beşiktaş formalı fotoğrafını yerleştirdi.

KADROYA ALINDI

Âdem Ljajic iyileşti

∂ Bir süredir sakatlık yaşayan Âdem Ljajic iyileşti. Boşnak asıllı futbolcu takımın yaptığı son taktik çalışmada yer alması teknik heyeti sevindirdi. Yıldız oyuncu Trabzonspor deplasmanında forma giyebilecek.