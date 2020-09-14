Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu. Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

9 YIL SONRA KAZANDILAR

Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.14 SARI, 5 KIRMIZI KART ÇIKTIGergin geçen maçın son dakialarında Marsilya'dan Amavi ve Benedetto kırmızı kartla oyun dışında kalırken PSG'de Kurzawa ile Paredes kırmızı kart gördü.

90+9. dakikada ise Neymar bu kez kırmızı kart gördü ve PSG maçı 8, Marsilya ise 9 kişi tamamladı. Maçın genelinde ise 14 sarı 5 kırmızı kart çıktı ve uzun süre unutulmayacak bir karşılaşma geride kalmış oldu. Bu sonucun ardından PSG henüz puanla tanışamazken Marsilya ise 2. maçında 6 puana yükseldi. Ayrıca Marsilya 10 yıl aradan sonra PSG'nin sahasında galibiyete uzanmış oldu.