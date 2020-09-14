Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.
Josef de Souza, Beşiktaş’ta
14.09.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Josef de Souza,Beşiktaş,transfer,
731858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/731858.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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M.
A.
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P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
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1
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0
4
3
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
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3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
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0
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05
ALANYASPOR
1
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2
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06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
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0
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3
07
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
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08
FENERBAHÇE A.Ş.
1
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0
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09
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
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3
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
14
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
17
TRABZONSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
19
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
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-2
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20
YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-3
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21
YUKATEL DENİZLİSPOR
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0
Süper Lig Fikstür
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11.09.2020 20:00
Rizespor 1 - 2 Fenerbahçe
12.09.2020 17:00
Sivasspor 0 - 2 Alanyaspor
12.09.2020 17:00
Karagümrük 3 - 0 Yeni Malatyaspor
12.09.2020 20:00
Galatasaray 3 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
12.09.2020 20:00
Göztepe 5 - 1 Denizlispor
13.09.2020 17:00
Ankaragücü 1 - 2 Erzurumspor
13.09.2020 17:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 0 Kasimpaşa
13.09.2020 20:00
Trabzonspor 1 - 3 Beşiktaş
13.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 0 Gençlerbirliği
14.09.2020 20:00
Atakaş Hatayspor - Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
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A.
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01
ADANA DEMİRSPOR
1
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02
ALTINORDU
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ÜMRANİYESPOR
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1
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3
04
ADANASPOR A.Ş.
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3
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
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1
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ANKARASPOR
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1
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3
07
ALTAY
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08
YILPORT SAMSUNSPOR
1
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09
AKHİSARSPOR
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10
BALIKESİRSPOR
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GİRESUNSPOR
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0
12
TUZLASPOR A.Ş.
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13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
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14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
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15
ESKİŞEHİRSPOR
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İSTANBULSPOR A.Ş.
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BURSASPOR
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MENEMEN SPOR
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1.Hafta Maçları
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Menemen Spor 0 - 2 Altinordu
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Beypiliç Boluspor 0 - 1 Ankara Keçiörengücü
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Ankaraspor 1 - 0 Eskişehirspor
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Bursaspor 1 - 3 Adana Demirspor
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Altay 0 - 0 Yilport Samsunspor
14.09.2020 19:00
Balikesirspor - Giresunspor
14.09.2020 19:00
Akhisarspor - Tuzlaspor A.ş.