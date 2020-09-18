Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

F.Bahçe golcü arayışında yoğun mesai harcıyor. Çok sayıda ismi takip eden, gözden bir şey kaçırmamak için menajerler tarafından sunulan oyuncuları da inceleyen sarı-lacivetlilerin favorisi Mbwana Samatta. Genk performansıyla dikkatleri üzerine çekip soluğu Premier Ligde alan Tazanyalı golcü için Aston Villa’yla görüşen yönetim, büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak İngiliz ekibiyle imza aşamasına gelen sarı-lacivertliler henüz Samatta’yı ikna edebilmiş değil. Yirmi yedi yaşındaki golcü, kendisine gelen diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra karar

İki müjdeli haber

Sol kanatta planlanan rotasyon için düşünülen Diego Perotti konusunda ise sevindirici gelişmeler yaşanıyor. 32’lik Arajantinli ile daha önce prensip anlaşması sağlayan Fenerbahçe, Roma’yla da orta yolu buldu. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Roma, 3 milyon avro bonservisle Perotti’ye kapıyı açtı. Sarı-lacivertlilerin, tangocuya da yıllık 2,5 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü. Bu transferin gerçekleşmesi hâlinde Rodrigues’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Fenerbahçe, Doğukan Sinik transferini de bitirmek üzere.

Jailson satıldı, Allahyar kiralandı

F.Bahçe’de dün mutlu haberler vardı. Geçen sezon hatalarıyla çok eleştiri alan Jailson, Çin ekibi Dalian Pro’ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler bu transfer için 5 milyon dolar bonservis ücreti elde etti. Geçen sezon alınan Allahyar Sayyadmanesh de 1,5 milyon avro kiralama bedeli ve 3,5 milyon avro satın alma opsiyonuyla Zorya Luhansk’a gönderdi.

Ayrılsak da beraberiz

Lazio’ya transfer olan Muriç’e Başkan Ali Koç ile müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu özel bir yemek organizasyonuyla veda etti. Koç “Kardeş’im” dediği Kosovalı golcüye başarılar dilerken “Zor ama inşallah yerini doldururuz” dedi. Emre “Ayrılıklar da sevdaya dâhil, kalpler her daim beraber” derken Vedat “Kalbim sizlerle, inşallah yolun sonu şampiyonluk olsun” açıklaması yaptı.