Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de sezonu mağlubiyetle açan iki takımın buluşmasında Denizlispor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Kariyerinde ilk defa birinci adam olma tecrübesi yaşayan Eddie Newton yönetimindeki bordo-mavili takım maça sürpriz bir şekilde üçlü savunmayla başlarken Afobe ve Baker da ilk 11’de yer aldı.

Değişiklikler gecikti

Kadroya hafta içinde katılan iki yeni oyuncunun takımla henüz çok az antrenmana çıkmış olmasına rağmen maça 11’de başlaması Newton’un elindeki kadronun ne denli sınırlı olduğunu da ortaya koyarken, İngiliz teknik adamın rakip 68’de 10 kişi kalmasına rağmen 86’ıncı dakikaya kadar değişiklik yapmaması dikkat çekti.

Hücumda etkisizdi

Üçlü savunmanın etkili sonuç vermesi için her iki bekten de gelmesi gereken ofansif katkı sol bekte görev yapan Abdurrahim’den gelmeyince hücumda sadece Afobe, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür’ün üretkenliğine kalan Trabzonspor bu oyuncuların katkısı gol çıkarmaya yetmeyince Denizli’den puan kaybıyla ayrıldı.

Sağıroğlu bombaladı

Cezasından dolayı maçı otelde izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Takımın genel performansı iyiydi. Fakat sahada olan ve 600-700 kilometre ötede olan (hakemler ve VAR) bazılarının performansı düşündürücü” sözlerini kullandı. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da kulüp sitesinden yaptığı açıklamada, “Süper Lig’in henüz ikinci haftası geride kalmışken takımımız aleyhine yaşanan fahiş hakem kararlarıyla puan ya da puanlarımız çalınmıştır. Takımımız eksik ama bu eksikliğimiz hakemlerin, haysiyetsiz bir şekilde aleyhimize verdiği kararları meşrulaştırmaz. Son iki haftada gördük ki ‘sözde’ yenilenen Merkez Hakem Kurulu yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri!. Serdar Tatlı yönetimindeki MHK, Trabzonspor’un maçlarını izliyor mu?” şeklinde ağır ifadeler kullandı.

İyi oynadık

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, “İlk 20 dakika çok etkili olamadık. Ondan sonra maçı biz domine ettik. Hakemler aleyhimize kararlar verdi. Penaltı ve verilmeyen gol var. İyi oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum” açıklaması yaptı.

SACKO’YA BAK!

4 dakikada kızardı

∂ Denizli’nin hocası Prosinecki’nin sarı kartlı Bakalorz’un yerine 64’te oyuna aldığı Sacko dört dakikada oyundan atılmayı başardı. Abdülkadir’e hareketi sebebiyle sarı gören Sacko, iki dakika sonra ikinci sarıyı görüp oyun dışı kaldı.

NWAKAEME DÜŞTÜ

Penaltı VAR’dan döndü

∂ Karşılaşmanın ilk yarısında Thiago Lopez’in müdahalesi ile Nwakaeme’nin yerde kalması sonrasında hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında Bayarslan ‘devam’ kararı verdi.